Martin Dejdar v zakrvácené košili připomněl srpen 1968: Jeho výklad však rozhádal celý internet

Martin Dejdar se k srpnu 1968 vrátil na sociálních sítích dost tvrdým obrazem. Použil fotografii se zakrvácenou košilí a českou vlajkou. Jenže místo tichého pietního souznění se pod příspěvkem rychle rozjela hádka o to, jak přesně dnes mluvit o okupaci Československa.
Herec Martin Dejdar si připomněl 58. výročí srpnové okupace Československa výrazným způsobem. Na svém Facebooku zveřejnil fotografii, na níž má v ruce českou vlajku a na košili stopy připomínající krev. Vedle fotografie přidal také historický snímek tanků v ulicích a především velmi důrazný vzkaz. Podle něj nesmíme zapomenout, kdo Československo zradil a kdo napadl. Na In-Lifestyle nás na tom zaujalo hlavně to, že nešlo o obyčejné připomenutí výročí. Dejdarův status otevřel spor, kde se v komentářích smíchaly emoce, současná politika i staré bolesti.
Dejdarův vzkaz vyvolal silné reakce
„Respekt, úcta a poděkování patří všem statečným lidem od 21. srpna 1968, i když to je už 58 let. Na letech v tomto případě skutečně nezáleží!“ napsal Martin Dejdar ve svém příspěvku na Instagramu, kde se nechal vyfotit s českou vlajkou v ruce a ve světlé košili, se skvrnami imitujícími krev. To, co však rozproudilo ostrou hádku, přišlo až v následující větě: „Nesmíme nikdy zapomenout, kdo nás zradil (komunisti) a kdo napadl (rusáci). To je fakt.“
Toto zjednodušené označení se stalo jedním z hlavních témat následné debaty. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a hlavní vojenskou sílu tvořila vojska Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska. A tady se historická vzpomínka začala měnit v dnešní politický spor.
Dan Bárta nenechal na Babišově vládě nit suchou: Hudebník spustil debatu o tom, jak se chová ke stavu české krajiny
Někteří diskutující vytahovali původ vojáků tehdejší sovětské armády a tvrdili, že mezi nimi bylo mnoho Ukrajinců. Jiní upozorňovali, že tím vzniká poněkud nebezpečná zkratka: vojáci Sovětského svazu nebyli vysláni do Československa jako představitelé svých jednotlivých republik, ale jako součást armády státu, jehož politické a vojenské vedení zásah naplánovalo a řídilo. Debata o tom, zda říkat „Rusové“, „Sověti“, nebo jmenovat jednotlivé země Varšavské smlouvy, tak nakonec začala překrývat samotnou podstatu srpna 1968.
Hádka se rychle stočila k Ukrajincům i dnešní politice
Debata se následně ještě více stočila k Ukrajině a současné válce. Objevovaly se i zcela nepodložené výroky o tom, že okupaci měli z velké části provést Ukrajinci, včetně tvrzení o údajných 90 procentech. Jiní uživatelé takové výroky odmítali a upozorňovali na sovětské politické a vojenské velení. Debata se navíc postupně vzdálila samotnému roku 1968 a někteří komentující začali okupaci spojovat se současnou politikou, Ruskem a Ukrajinou.
Padaly přitom i velmi hrubé osobní urážky namířené proti Dejdarovi i dalším účastníkům diskuse. Zazněly také výtky, že herec tehdejší události nezažil a pouze přebírá určitý historický výklad. Na druhé straně se objevovali lidé, kteří mu za připomenutí okupace děkovali a jeho slova podporovali.
Z příspěvku, který měl původně připomenout oběti a statečnost lidí v srpnu 1968, se tak během krátké doby stala velmi vyhrocená debata o tom, kdo přesně nese za tehdejší invazi odpovědnost a jak o ní dnes mluvit. Na Dejdarově příspěvku se názorně ukázalo, že česká debata o roce 1968 stále uzavřená není. A nejspíš ještě dlouho nebude. Možná je ale lepší, když se o historii lidé hádají, než když kolem ní projdou bez jediného slova. Spor se dá korigovat fakty, lhostejnost už se napravuje mnohem hůř.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Martin Dejdar v zakrvácené košili připomněl srpen 1968: Lidé se pohádali kvůli jeho výkladu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.