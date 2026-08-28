Schillerová promluvila o Macinkovi s Klempířem. Kritizovat je veřejně odmítla, přidala ale důležitou poznámku

Ministryně financí v rozhovoru pro eXtra.cz zopakovala, že s Petrem Macinkou i Otou Klempířem má „velmi korektní kolegiální vztahy“ a nechce jim „silnými výroky“ cokoli vzkazovat přes média. Jenže vzápětí přidala formulaci, která v politickém jazyce funguje jako varování: „Pokud se mi něco nelíbí, tak já se umím ozvat a umím to říct.“ Odmítnutí veřejné kritiky tak neznamená, že problémy nevidí. Znamená, že je řeší jinde, za zavřenými dveřmi.
Co se stalo ve Strážnici
Poslední červnový víkend 2026 se Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici proměnil v politické bojiště. Ministr kultury Ota Klempíř vystoupil v pátek 27. června se zdravicí a publikum ho vypískalo. Reagoval slovy o alkoholu, vedru, buranství a záští. O den později si o vystoupení požádal místopředseda vlády Petr Macinka, podle dostupných zdrojů vědomě, protože pískot Klempíře vzal jako „výzvu“. Dočkal se skandování „vypadni“ a na sociálních sítích pak psal, že si pro pískot přijel záměrně.
Organizátor festivalu, Národní ústav lidové kultury, se ještě 28. června distancoval od politizace programu. Návštěvní řád MFF Strážnice přitom výslovně zakazuje vnášet a šířit materiály propagující politickou stranu nebo hnutí. Město Strážnice vydalo vlastní prohlášení, v němž odmítlo nálepkování návštěvníků a dodalo, že pokud by po aféře došlo ke krácení státní podpory festivalu, bude hledat náhradní financování.
Schillerová v červnu mluvila jinak
Srpnová zdrženlivost Schillerové kontrastuje s tím, co říkala bezprostředně po incidentu. Už 28. června v písemné reakci pro Deník N uvedla, že výroky obou ministrů jsou „zbytečné a ničemu nepomohou“. V pořadu Partie na CNN Prima NEWS šla ještě dál, výslovně odmítla Macinkovo označování publika a zdůraznila, že festival je kulturní bohatství, které si politické spory nezaslouží.
Den poté, 29. června, se Macinka po jednání vlády omluvil. Premiér Babiš na tiskové konferenci řekl, že s koaliční spoluprací je spokojen, ale „není spokojený s vystupováním partnerů“. Omluvu vzal v potaz. Podle informací Deníku N k ní přispěl i tlak zevnitř ANO, byť konkrétní aktéři nebyli veřejně pojmenováni.
Vzorec, který se opakuje
Strážnice nebyla první epizodou, kdy Schillerová musela koaliční partnery z Motoristů veřejně korigovat, a současně držet fasádu funkční vlády. V únoru 2026, když Macinka eskaloval spor s Pražským hradem, označila jeho styl komunikace za „nevhodný“ a celou věc za nešťastnou. V březnu, po kontroverzním návrhu zákona o neziskovkách, mluvila procedurálně: návrh „neprošel koalicí“ a byl zastaven.
Vzorec je vždy stejný:
- Veřejně pojmenovat problém, ale bez osobního útoku.
- Zdůraznit, že vláda funguje konstruktivně a bez emocí.
- Naznačit, že neshody se řeší interně.
Srpnový rozhovor z Muže roku do tohoto schématu zapadá dokonale. Schillerová nepopírá předchozí nespokojenost, jen ji přestala ventilovat navenek.
Proč na tom záleží v Jihomoravském kraji
Schillerová je zvolena za Jihomoravský kraj, tedy za region, kde se strážnický incident odehrál. Redakce VIPŽivot připomíná, že ANO tam v krajských volbách 2024 získalo 28,79 % a skončilo druhé. Přímý dopad aféry na její osobní podporu žádný dostupný průzkum neměří. Reputační zátěž ale existuje: voliči ANO na jižní Moravě sledovali, jak ministři koaličního partnera urazili publikum na festivalu, který region považuje za součást své kulturní identity.
Schillerová si toho je zjevně vědoma. Na Muži roku zmínila, že na akci jezdí pravidelně po dávném pozvání starosty Náchoda, navázala osobní vztahy s organizátory a slíbila, že pokud bude zdravá, vždy přijede. Letos proto „položila pomyslnou tužku“ při sestavování státního rozpočtu a dorazila. I to je signál: ministryně financí, která uprostřed rozpočtového maratonu odjíždí na regionální akci, ukazuje, že si váží osobních vazeb víc než úřednického dojmu.
Věta „umím se ozvat a umím to říct“ tak není jen diplomatická pojistka. Je to zpráva adresovaná dovnitř koalice i ven: Schillerová drží klid, ale ne za každou cenu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová