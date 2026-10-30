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Z obchodů Tesco budou v Praze Alberty. Společnost po 30 letech v Česku končí

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Společnost Ahold, která v Česku provozuje prodejny Albert, kupuje všechny obchody Tesco v Česku i na Slovensku. Zaplatí v přepočtu 41,4 miliardy korun. Vše ještě musí schválit orgán Evropské komise i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Z obchodů Tesco budou v Praze Alberty. Společnost po 30 letech v Česku končí

Z obchodů Tesco budou v Praze Alberty. Společnost po 30 letech v Česku končí

Zdroj: Tesco
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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