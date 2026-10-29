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Opilý cizinec vjel v kradeném autě do zákazu. V poutech pak zkolaboval

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Dennívýzva
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Pozornosti hlídky policie v centru Prahy neušel řidič, který zamířil do zákazu vjezdu v jednosměrce. Při kontrole pak zjistili, že je opilý, jeho auto je kradené a je po něm vyhlášeno pátrání. Muž dostal pouta, pak ale zkolaboval.
Opilý cizinec vjel v kradeném autě do zákazu. V poutech pak zkolaboval

Opilý cizinec vjel v kradeném autě do zákazu. V poutech pak zkolaboval

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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