Na třídící lince našli tělo neznámé ženy. S identifikací mají pomoci její tetování

Na třídící lince našli tělo neznámé ženy. S identifikací mají pomoci její tetováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na třídící lince našli tělo neznámé ženy. S identifikací mají pomoci její tetováníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 30.10.2026 11:03
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