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Legenda Slavie, lékaři kamarádi, Wintonovo dítě. Prezident vyznamenal osobnosti z Prahy

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Prezident Petr Pavel předal státní vyznamenání 51 lidem, velká část z nich je z Prahy nebo s hlavním městem spojena. Je mezi nimi třeba legendární fotbalistka Slavie, lékaři z IKEM, Motola i Homolky, operní pěvec či pracovníci v sociální oblasti.
Legenda Slavie, lékaři kamarádi, Wintonovo dítě. Prezident vyznamenal osobnosti z Prahy

Legenda Slavie, lékaři kamarádi, Wintonovo dítě. Prezident vyznamenal osobnosti z Prahy

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky, Nadace rodiny Vlčkových
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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