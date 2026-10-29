Legenda Slavie, lékaři kamarádi, Wintonovo dítě. Prezident vyznamenal osobnosti z Prahy

Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva prezident Petr Pavel udělil sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské, která byla podle Hradu výraznou osobností československého olympijského hnutí a odvážnou obhájkyní svobody a úcty k člověku.
Gymnastka byla oceněna za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Za Čáslavskou dnes vyznamenání převzala dcera Radka Čáslavská.
Stejné vyznamenání propůjčil prezident zakladatelce české chronobiologie Heleně Illnerové za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti vědy.
Prezident vyznamenal Wintonovo dítě
In memoriam Řád TGM získala někdejší senátorka, předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Právničku Wagnerovou Hrad označil za neúnavnou obhájkyni důstojnosti jednotlivce.
Další oceněnou druhým nejvyšším vyznamenáním je Milena Grenfell-Bainesová, jedna z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem, která se podle Hradu zasloužila o šíření jeho odkazu zejména mezi mladými lidmi.
Fotbalistka i cyklista
V den svých 71. narozenin si Medaili Za zásluhy stát v oblasti sportu si jako první fotbalistka v historii převzala Jaroslava Rinnerová. V letech 1970 až 1983 hrála tato útočnice za Slavii, získala tam sedm titulů. Pak jako první Češka hrála profesionálně v zahraničí, vybral si ji AC Milán. Po návratu působila jako trenérka a manažerka ženského áčka.
Prezident vyznamenal i cyklistu a šestinásobného paralympijského vítěze Jiřího Ježka.
Cyklista Jiří Ježek Hřebejk má prezidenta v úctě
V oblasti umění Pavel ocenil Medailí za zásluhy režiséra Jana Hřebejka, ilustrátora, hudebníka a pokračovatele výtvarného odkazu Rychlých šípů Marko Čermáka, dramatika, divadelního režiséra a spoluzakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka, operního pěvce Adama Plachetku i spisovatele Jáchyma Topola.
„Vážím si toho a myslím si, že by nebylo možné, abych takové ocenění dostal, kdyby to byl úplný nonsens," řekl novinářům po předávání vyznamenání Hřebejk. Vnímá ho jako ocenění všech lidí, se kterými v minulosti pracoval. Hřebejk také uvedl, že má Pavla i další dnes oceněné v úctě. Jan Hřebejk „Uvědomuju si, že pro některé lidi to bude taková medaile z protekce, protože já jsem prezidenta Pavla podporoval.
Jan Hřebejk
Za zásluhy o stát v oblasti kultury a médií byl vyznamenán první generální ředitel České televize a někdejší rektor Akademie múzických umění v Praze Ivo Mathé, a to za rozvoj veřejnoprávních médií.
V oblasti zdravotnictví ocenění získali pediatrička a průkopnice dětské paliativní péče Mahulena Exnerová, chirurg a průkopník transplantační medicíny Jiří Froněk z IKEM, hrudní chirurg a vedoucí programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku Robert Lischke z Motola a průkopník moderní léčby srdečních arytmií Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce.
„Nebýt mojí rodiny, nebýt mojí ženy a mého okolí, tak jsem to v životě nemohl dostat," reagoval po převzetí vyznamenání Neužil. Lischke a Neužil jsou i dobří přátelé i v osobním životě. Medaile pro Nedoklubko i zakladatele dětského hospicu
Medailí za zásluhy Pavel ocenil práci průkopníka zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním Vojtěcha Sedláčka, předsedkyni a ředitelku organizace Nedoklubko Lucii Žáčkovou či či Lenku Šťastnou, zakladatelku platformy Business & Professional Women v České republice a konference Equal Pay Day a podle Hradu neúnavné zastánkyně důstojného postavení žen ve společnosti.
Mahulena Exnerová, Katarína a Ondřej Vlčkovi
Za zásluhy v oblasti charitativní a dobrovolnictví vyznamenal humanitárního pracovníka a dlouholetého velitele krizového týmu Českého červeného kříže Richarda Smejkala či manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří prostřednictvím Nadace rodiny Vlčkových budují dětský hospic na pražské Cibulce a zasazují se o rozvoj péče o vážně nemocné děti.
„Je to ocenění pro všechny dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat a jsou připraveni pomáhat nejen v krizích, ale i v běžných každodenních činnostech," uvedl Smejkal.