Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Sony představuje nové verze u oblíbených náhlavních sluchátek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na český trh od společnosti Sony vstupuje rovnou trojice nových sluchátek v náhlavním provedení. Výrobce si pro široké spektrum uživatelů připravil nové generace oblíbených řad...
Sony představuje nové verze u oblíbených náhlavních sluchátek

Sony představuje nové verze u oblíbených náhlavních sluchátek

Zdroj: Sony WH-1000XM4C | Zdroj: Sony
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026
HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026
Tiše představený Galaxy A07s sází na recyklaci hardwaru
Tiše představený Galaxy A07s sází na recyklaci hardwaru

Minulý rok Samsung představil model Galaxy A07, který se může pyšnit šesti lety aktualizací. I tentokrát...

Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení
Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení

O společnosti ARM se tak moc často nehovoří. Důvod je jednoduchý, nevyrábí zařízení a ani nestojí přímo za...

Google Hodiny přinášejí přehlednější design časovače a rychlejší předvolby
Google Hodiny přinášejí přehlednější design časovače a rychlejší předvolby

Poslední aktualizace, která přinesla viditelné novinky u aplikace Google Hodiny, přišla v červenci. Bohužel...

Viděli jsme geniální modulární nabíjecí dok od Daily Objects
Viděli jsme geniální modulární nabíjecí dok od Daily Objects

Během našeho toulání po veletrhu IFA v Berlíně občas narazíme na úplně nové firmy. Tentokrát jsme letos...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.