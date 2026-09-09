Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová éra mobilního výkonu: ARM sází na čipy C2 a integraci AI přímo do zařízení
Minulý rok Samsung představil model Galaxy A07, který se může pyšnit šesti lety aktualizací. I tentokrát...
Na český trh od společnosti Sony vstupuje rovnou trojice nových sluchátek v náhlavním provedení. Výrobce si...
Poslední aktualizace, která přinesla viditelné novinky u aplikace Google Hodiny, přišla v červenci. Bohužel...
Během našeho toulání po veletrhu IFA v Berlíně občas narazíme na úplně nové firmy. Tentokrát jsme letos...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- iPhone 18 Pro je oficiálně venku a má funkci, kterou žádný smartphone nikdy neměl. Baterie je brutální, ale cena zabolí
- Android Auto ukrývá funkci, o které většina řidičů neví. Jedním kliknutím spustíte vše, co potřebujete, najednou
- Hodně muziky za málo peněz. Na Alze prodávají 100 her pro Nintendo Switch v jednom balení za 769 Kč
- Apple sedm let po Samsungu představil svůj první skládací telefon