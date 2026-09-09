HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026
O společnosti ARM se tak moc často nehovoří. Důvod je jednoduchý, nevyrábí zařízení a ani nestojí přímo za...
Na český trh od společnosti Sony vstupuje rovnou trojice nových sluchátek v náhlavním provedení. Výrobce si...
Poslední aktualizace, která přinesla viditelné novinky u aplikace Google Hodiny, přišla v červenci. Bohužel...
Během našeho toulání po veletrhu IFA v Berlíně občas narazíme na úplně nové firmy. Tentokrát jsme letos...
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