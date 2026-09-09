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HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026

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Mobily s vyjímatelnou baterií v podstatě vymizely, stejně jako zařízení s menší úhlopříčkou displeje. Najít mobil s menší úhlopříčkou jak 6 palců je trochu umění....
HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026

HMD Asha 305: Pět palců a vyjímatelná baterie v roce 2026

Zdroj: HMD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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