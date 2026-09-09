Google Hodiny přinášejí přehlednější design časovače a rychlejší předvolbyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Hodiny přinášejí přehlednější design časovače a rychlejší předvolby
Na konci července Google vydal Lyria 3.5, nový model pro generování hudby. My jsme si to samozřejmě hned...
Firma Oppo s měsíčním odstupem od vydání modelu A7 Pro Max plánuje odhalení nového zástupce nesoucího...
Ve zkratce: Jedenáctý ročník konference DevFest.cz se uskuteční 30. října 2026 v libčickém Uhelném mlýně v...
V roce 2022 společnost Mediatek představila procesor Helio G99, což měl být v podstatě poslední v řadě s...
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