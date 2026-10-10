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Sony ECM-AX10: První mikrofon s prostorovým zvukem pro telefony

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O vylepšené videozáznamy se může postarat nové příslušenství z dílny společnosti Sony, která oznámila první mikrofon na světě s certifikací Eclipsa Audio. Produkt nese přesné...
Sony ECM-AX10: První mikrofon s prostorovým zvukem pro telefony

Sony ECM-AX10: První mikrofon s prostorovým zvukem pro telefony

Zdroj: Sony ECM-AX10 | Zdroj: Sony
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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