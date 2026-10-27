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Poslední Honor Win novinkou jsou ANC sluchátka

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Čínská firma Honor uzavírá kruh týkající se novinek v sérii Win, a to bezdrátovými sluchátky s názvem Earbuds Win. Za velmi atraktivní cenu nabízí spoustu...
Poslední Honor Win novinkou jsou ANC sluchátka

Poslední Honor Win novinkou jsou ANC sluchátka

Zdroj: Honor Earbuds Win | Zdroj: Honor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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