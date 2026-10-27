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Signal trpí závážnou bezpečnostní chybou. Mikrofon a kamera mohou zůstat aktivní i po ukončení hovoru

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Aplikace Signal je pověstná tím, že si zakládá na ochraně soukromí a šifrování komunikace. Významný boom zaznamenala v lednu 2021, kdy konkurenční aplikace WhatsApp přikročila...
Signal trpí závážnou bezpečnostní chybou. Mikrofon a kamera mohou zůstat aktivní i po ukončení hovoru

Signal trpí závážnou bezpečnostní chybou. Mikrofon a kamera mohou zůstat aktivní i po ukončení hovoru

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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