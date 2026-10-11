Šňůra je u konce. Oceláři v Pardubicích prohráli v prodloužení

Oproti pátečnímu utkání Pardubicím chybělo v sestavě trio Košťálek, Sedlák a Sobotka. Do první reprízy finále minulého extraligového ročníku i tak vstoupili lépe Východočeši, kteří se v 5. minutě dostali do vedení. Po přihrávce Smejkala nezaváhal Tomášek a poprvé překonal brankáře Kacetla.
Vzápětí hráli domácí přesilovku, ale prosadili se až později. A to v 11. minutě, kdy zblízka tentokrát zakončil Smejkal. Hosté svou početní výhodu nevyužili, a tak prohrávali po první třetině o dvě branky.
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Po přestávce Oceláři hned reagovali, když rychlé přečíslení zakončil úspěšně Ondřej Kovařčík. V další třinecké šanci se objevil jeho bratr Michal, který trefil brankovou konstrukci pardubické branky. Ve 25. minutě už Třinec vyrovnal, když za pouhých 12 vteřin přesně mířící Kubiesa využil přesilovku.
Za Dynamo mohl odpovědět Stránský, jenž v přesilovce zakončil těsně mimo. Střeleckou převahu však měli ve druhé třetině hosté, Hudáček trefil pouze tyčku. A na konci druhé části hry pak Hudáček dokonce skóroval, jenže sudí situaci kontrolovali u videa a tento gól neuznali. Puk za brankovou čáru totiž přešel až po vypršení času po druhou třetinu.
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Ve 45. minutě se Pardubičtí vrátili do vedení, když Kelemen bekhendem překonal Kacetla. Následovala přesilovka Dynama, během které paradoxně udeřili hosté. V oslabení předložil Ondřej Kovařčík puk pro Adámka a ten zblízka vyrovnal.
V další nadějné situaci neuspěl Kubiesa, ale od 54. minuty už Oceláři vedli. Do puku se opřel obránce Musil a upravil na 4:3 z pohledu Třince. Domácí tým pak hrál přesilovku, ale vyrovnání se nedočkal.
Dynamo odvolalo brankáře a po vyloučení třineckého Kocha 68 vteřin před koncem třetí třetiny hrálo navíc v šesti proti čtyřem. Pardubice se dočkaly 16 vteřin před sirénou, když za Kacelta zapadla dělovka Čerešňáka. V prodloužení rozhodl skvělou individuální akcí.
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:4 v prodl. (2:0, 0:2, 2:2 - 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Tomášek (Smejkal, M. Stránský), 11. Smejkal (Gazda, Tomášek), 45. Kelemen (Poulíček), 60. Čerešňák (Červenka), 63. Mandát (Čerešňák, T. Nosek) - 21. O. Kovařčík (A. Nestrašil, Marinčin), 25. Kubiesa (L. Hudáček, Pyrochta), 47. Marian Adámek (O. Kovařčík, A. Nestrašil), 53. D. Musil (P. Chlán, D. Voženílek). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Hnát, Rampír. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 10.023.
Sestava Pardubic: M. Subban - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Chabada - Mandát, Kondelík, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - J. Stránský, T. Nosek, Kelemen - Vondráček, Hrníčko, Poulíček - Kaplan. Trenér: Pešán.
Sestava Třince: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kurovský, P. Chlán, Hrehorčák. Trenér: Žabka.