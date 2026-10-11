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Šňůra je u konce. Oceláři v Pardubicích prohráli v prodloužení

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Třinečtí Oceláři prohráli v Pardubicích 5:4 v prodloužení a ztratili tak první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních devíti zápasech bez ztráty od začátku sezony. O výhře Dynama rozhodl v čase 62:57 Jan Mandát.
Šňůra je u konce. Oceláři v Pardubicích prohráli v prodloužení

Šňůra je u konce. Oceláři v Pardubicích prohráli v prodloužení

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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