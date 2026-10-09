Třinec porazil Hradec 5:2 a další tříbodovou výhrou vylepšil extraligový rekord

Oceláři již v neděli překonali díky drtivému vítězství 9:0 v Olomouci vítěznou šňůru Litvínova ze začátku ročníku 2024/25. Severočeši před dvěma lety po sedmi výhrách v řadě prohráli až v 8. kole v Pardubicích (1:3).
Třinečtí dnes v 9. kole v repríze jarního čtvrtfinále udělali velký krok za dalším triumfem hned v úvodu zápasu, na začátku 14. minuty vedli už 2:0. Povedeným závěrem druhé části pak odskočili na rozdíl tří branek. Východočeši neuspěli po sérii tří výher.
Slezané nastoupili do zápasu opět s velkou s chutí, už po minutě hry jel na hostujícího gólmana Vomáčku osamocený Kurovský, ale pod tlakem bekhendovou kličku ke gólu nedotáhnul. O chvilku později hráli domácí první přesilovku, kterou těsně před jejím skončením využil svižnou ranou zápěstím Kubiesa.
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Následovala poklidnější pasáž hry, kdy moc šancí k vidění nebylo. Na začátku 14. minuty ale Voženílek našel mezi kruhy Růžičku a třinecký kapitán se nemýlil. Tým Mountfieldu se dostal více do hry až v závěru třetiny, ale další velkou šanci si vypracovali naopak Oceláři - Roman zazvonil na tyčku.
Hosté se k prvnímu zásahu dopracovali na začátku druhé části. Kotouč dlouho poskakoval v chumlu těl před Kacetlovým brankovištěm, kde si jej našel Perret a zametl ho do sítě. O chvíli později mohl odpovědět Růžička, jenž se ocitl sám před Vomáčkou, ten ale jeho dlouhou bekhendovou kličku přečetl.
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Oba celky na prahu poloviny utkání zahodily po jedné přesilovce. Když pak i další početní převaha Královéhradeckých skončila neúspěšně, udeřili Oceláři. Po rychlém úniku a několika krkolomných odrazech se pro Voženílka zcela odkryla branka a rozdíl ve skóre byl opět dvoubrankový. Ve 39. minutě navíc zamířil přesně od modré čáry Marinčin a zvýšil už na 4:1.
Nic na začátku třetí třetiny nenasvědčovalo tomu, že by se měl duel ještě zdramatizovat. Tím spíš, když ve 48. minutě uklidil puk po Hudáčkově přihrávce do branky Daňo. Východočechům se ještě podařilo přesně deset minut před koncem odpovědět, když přesilovkovou kombinaci zakončil Melancon, ale další gól už nepadl.
Ve zbývajícím čase se už utkání spíše dohrávalo. Třinečtí si mohli ještě vylepšit skóre v další přesilovce, situace s pukem ale přehrávali. V závěru ještě přestřelil ve velké šanci Daňo.
HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 5. Kubiesa (P. Chlán), 14. M. Růžička (D. Voženílek, Miloš Roman), 35. D. Voženílek (L. Hudáček, M. Růžička), 39. Marinčin (P. Chlán, Kurovský), 48. Daňo (L. Hudáček, Kurovský) - 22. Perret (A. Koch), 50. Melancon (McCormack, Kevin Klíma). Rozhodčí: Šír, Obadal - Axman, Augusta. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 5277.
Sestava Třince: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, od 21. navíc Průšek - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Kubiesa, P. Chlán, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Sestava Hradce Králové: Vomáčka - McCormack, Kalina, D. Sýkora, A. Koch, Melancon, Vukojevic, Pláněk, od 41. navíc J. Modry - Radil, Čacho, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - R. Kousal, Kevin Klíma, Kohout - Nenonen, Pilař, Domkář. Trenér: T. Martinec.