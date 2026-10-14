Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahradě

Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahraděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
jablkaZdroj: Foto: Pixabay
Článek byl publikován 14.10.2026 23:00
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