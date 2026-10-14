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Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahradě

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Dennívýzva
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Pokud máte na zahradě jabloně, tak se nikdy nevyvarujete situaci, aby některé plody spadly na zem a po určité době shnily. Někteří zahrádkáři si hlavu příliš nelámou a ovoce jednoduše ponechají na zemi svému osudu. Mnozí dokonce věří, že se jedná o jakési přírodní hnojivo. Spadané plody je potřeba naopak co nejdříve ze zahrady uklidit.
jablka

jablka

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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