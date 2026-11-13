Šest F-16 do Šiauliai, dva prapory USA do Pabradė. Litva posiluje

Ministr obrany Robertas Kaunas zároveň po jednání s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem potvrdil, že se do Litvy vracejí dva americké prapory s taktickými vozidly.
Belgičané posilují Italy
Belgický odřad se podle litevského ministerstva obrany zapojuje do mise protivzdušné obrany NATO v Pobaltí. Uvítací ceremoniál se měl konat na základně litevského letectva v Šiauliai za účasti velitele litevských vzdušných sil plukovníka Antanase Matutise, italského velvyslance v Litvě Emanuela de Maigreta a místostarosty Šiauliai Justinase Švėgždy. Přibližně sto belgických letců a šest strojů F-16 doplní odřad italského letectva, který v Pobaltí slouží od konce července se čtyřmi stíhačkami Eurofighter Typhoon (EF-2000).
Italská rotace byla první, která do Pobaltí dorazila už pod hlavičkou nové mise. Spojenci se totiž na červencovém summitu NATO v Ankaře dohodli, že dosavadní misi ochrany vzdušného prostoru (NATO Air Policing) přemění na misi protivzdušné obrany (NATO Air Defence). Změna rozšířila mandát vojenského velení Aliance, které tak může rychleji a důrazněji reagovat na širší spektrum hrozeb ve vzduchu, od bezpilotních prostředků a pilotovaných letounů až po střely s plochou dráhou letu a balistické střely. Velení zároveň získalo větší volnost rozmisťovat prostředky protivzdušné obrany tam, kde jsou nejvíce potřeba. Podle litevského resortu je mise jádrem kolektivní obrany Aliance a příspěvky vysílajících států dokládají dlouhodobý závazek NATO vůči bezpečnosti pobaltských zemí.
Američané se vracejí do Pabradė
Druhou zprávu přinesl ministr Kaunas z Berlínské bezpečnostní konference, kde jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem o pokračování americké vojenské přítomnosti v Litvě, hybridních hrozbách a posilování východního křídla Aliance. Návrat amerických jednotek označil za výsledek cíleného litevského úsilí.
„Přijatá rozhodnutí jsou nejlepším důkazem závazku USA vůči Litvě. Dva prapory s taktickými vozidly jsou na cestě zpět do Litvy a brzy zahájí službu v Pabradė. Je to výsledek soustředěného úsilí Litvy. Můj postoj od samého počátku byl, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou bezpečnost, a USA pak své závazky splní. Vojenská spolupráce s USA se v konkrétních oblastech neustále prohlubuje,“ uvedl Kaunas.
Whitaker podle litevského ministerstva vyzdvihl litevskou podporu hostitelské země a infrastrukturu, kterou Litva pro spojenecké síly vybudovala nebo rozšířila, označil za příkladnou. Kaunas po konferenci dodal, že spojenci Litvu opakovaně ocenili za konzistentnost, jasný směr a odpovídající investice do obrany a že země je připravena hostit další americké síly i zajistit potřebnou infrastrukturu.
„Spojenci oceňují vedoucí roli Litvy v Alianci, kterou prokazuje tím, že přebírá odpovědnost za posilování bezpečnosti v zemi i v regionu. Litva je připravena hostit další americké síly a poskytnout infrastrukturu, kterou jejich přítomnost vyžaduje, a to vše je jasným příspěvkem k celkovému odstrašujícímu postoji NATO,“ řekl ministr.
Hybridní hrozby a protivzdušná obrana
Oba představitelé se věnovali také hybridním hrozbám a připravenosti spojenců jim čelit. Kaunas zdůraznil potřebu ještě intenzivnější výměny zpravodajských informací o možných provokacích a nutnost koordinovaného postupu. V oblasti protivzdušné obrany připomněl litevské investice do národních schopností, podle něj však zůstávají zásadní i kolektivní kapacity NATO. Řeč přišla také na podporu Ukrajiny.