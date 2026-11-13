Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

ČEZ zvýšil za devět měsíců čistý zisk na 26,6 miliardy korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Za první tři čtvrtletí roku 2026 vykázala energetická skupina ČEZ meziroční nárůst čistého zisku o téměř čtvrtinu na 26,6 miliardy korun. Podle společnosti k růstu přispělo především ukončení daně z neočekávaných zisků.
ČEZ zvýšil za devět měsíců čistý zisk na 26,6 miliardy korun

ČEZ zvýšil za devět měsíců čistý zisk na 26,6 miliardy korun

Zdroj: wikimedia commons - VitVit
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:55

Reklama
Další články z Trade-off
Školní jídelny nebudou muset dodržovat povinné výživové normy
Školní jídelny nebudou muset dodržovat povinné výživové normy
54 400 vojáků, 8 000 cílů ve vzduchu. Kyjev zveřejnil bilanci října
54 400 vojáků, 8 000 cílů ve vzduchu. Kyjev zveřejnil bilanci října

Říjen byl podle ukrajinského ministerstva obrany rekordním měsícem celé války. Ruské síly v něm podle...

CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled marže
CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled marže

Akcie zbrojařské skupiny CSG se po oznámení hospodářských výsledků propadly o více než pětinu a prohloubily...

Družstevní bydlení láká stále více Čechů. Zájem roste hlavně mezi mladými
Družstevní bydlení láká stále více Čechů. Zájem roste hlavně mezi mladými

Družstevní bydlení se v Česku stále více prosazuje jako alternativa ke klasickému vlastnickému bydlení. Za...

Banky ochránily před podvodníky přes 9,6 miliardy korun. Jak se bránit?
Banky ochránily před podvodníky přes 9,6 miliardy korun. Jak se bránit?

Kybernetické podvody připravily klienty českých bank za prvních devět měsíců roku 2026 o více než 2,2...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.