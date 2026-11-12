CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled marže

CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled maržePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled maržeZdroj: CSG
Článek byl publikován 12.11.2026 09:14
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