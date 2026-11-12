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CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled marže

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Akcie zbrojařské skupiny CSG se po oznámení hospodářských výsledků propadly o více než pětinu a prohloubily ztráty z turbulentního prvního roku na burze. Ačkoli firma za devět měsíců roku 2026 navýšila tržby o 6,1 procenta na 4,8 miliardy eur, trhy zklamalo snížení odhadu celoroční ziskovosti.
CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled marže

CSG zvýšila tržby na 4,8 miliardy eur, snížila však výhled marže

Zdroj: CSG
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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