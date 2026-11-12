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54 400 vojáků, 8 000 cílů ve vzduchu. Kyjev zveřejnil bilanci října

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Říjen byl podle ukrajinského ministerstva obrany rekordním měsícem celé války. Ruské síly v něm podle Kyjeva ztratily 54 400 vojáků, nejvíce za jediný měsíc od začátku plnohodnotné invaze, a ukrajinská protivzdušná obrana zničila přes 8 000 dronů a střel.
54 400 vojáků, 8 000 cílů ve vzduchu. Kyjev zveřejnil bilanci října

54 400 vojáků, 8 000 cílů ve vzduchu. Kyjev zveřejnil bilanci října

Zdroj: Wikimedia Commons, ArmyInform
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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