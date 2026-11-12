54 400 vojáků, 8 000 cílů ve vzduchu. Kyjev zveřejnil bilanci října

Ministerstvo zároveň vykázalo dalších téměř 90 kilometrů protidronové ochrany nad frontovými silnicemi.
Rekordní den 21. října
Měsíční bilance 54 400 vyřazených ruských vojáků překonala zářijový údaj 46 230 o 8 170 a srpnových 42 020 o 12 380. Denní rekord padl 21. října, kdy ukrajinské síly vykázaly 2 250 vyřazených vojáků protivníka. Hranici dvou tisíc denních ztrát překročily podle Kyjeva v říjnu celkem pětkrát, a to 4., 17., 18., 21. a 31. října. Průměr za celý měsíc přesáhl 1 750 vyřazených vojáků denně a od začátku roku 2026 tak Kyjev eviduje 381 300 ruských ztrát na personálu.
Ukrajinské síly podle ministerstva během října osvobodily 96,2 kilometru čtverečního území, tedy o 10,4 kilometru čtverečního více, než kolik za stejnou dobu obsadil protivník. Velkou část ztrát připisuje Kyjev dronům: od ledna 2026 měly ukrajinské bezpilotní prostředky vyřadit přes 300 000 ruských vojáků a jen mezi 1. a 25. říjnem evidovalo ministerstvo 27 829 zásahů dronů. Každý zásah je zaznamenán na video v bojovém systému DELTA a ověřen inovačním klastrem Brave1. Jednotky za potvrzené zásahy sbírají body, které směňují za drony, systémy elektronického boje (electronic warfare, EW) a pozemní bezpilotní vozidla (unmanned ground vehicle, UGV) na vojenském tržišti Brave1 Market. Agentura pro obranné zakázky DOT letos nasmlouvala o 300 procent více bezpilotních letounů než loni.
Shahedy, Lancety i protilodní Zircon
Protivzdušná obrana podle ukrajinského letectva zneškodnila v říjnu více než 8 000 dronů a střel a vedle toho přes 43 000 bezpilotních letounů taktické úrovně. Největší podíl připadl na útočné drony Shahed-131/136 a Gerbera včetně klamných cílů typu Parodiya, kterých Kyjev vykázal 4 455, a na 2 688 dronů Shahed-238. Sestřeleno bylo také 1 104 průzkumných bezpilotních letounů a 809 dronů Lancet.
Mezi zničenými střelami ministerstvo uvádí 143 střel s plochou dráhou letu S8000 Banderol, 14 střel Ch-101, 12 střel Kalibr, osm střel Iskander-K, sedm střel Ch-59/69 odpalovaných ze vzduchu, 11 balistických střel Iskander-M/KN-23 a jednu protilodní střelu Zircon. Do obrany se zapojilo stíhací i armádní letectvo, protiletadlové raketové jednotky, mobilní palebné skupiny, operátoři bezpilotních systémů a prostředky elektronického boje.
Protivník podle Kyjeva během měsíce soustavně měnil trasy a výšky letu, kombinoval útočné drony s návnadami a rozsáhlými raketovými údery. Zvláštní výzvou zůstávají balistické střely, které Rusko aktivně využívá proti civilní infrastruktuře. Ukrajinské síly podle ministerstva potřebují více účinných prostředků právě proti nim. Ministr obrany Jevhen Chmara při návštěvě jednotek protivzdušné obrany projednal možnost propojit různé protiletadlové raketové systémy do jediné taktické sítě.
Sítě nad frontovými silnicemi
Součástí obrany proti dronům je i ochrana zásobovacích tras. Státní speciální dopravní služba na zadání ministerstva obrany vybudovala v říjnu ve frontových oblastech 86,65 kilometru protidronové ochrany silnic a od začátku roku 2026 už zakryla přes 1 640 kilometrů klíčových logistických tras. Plně dokončeno je 57 úseků, na dalších dvou se pracuje. Vedle toho služba v říjnu opravila 62,84 kilometru silnic a od zahájení obnovy v dubnu 2026 prošlo běžnou opravou a údržbou více než 720 kilometrů komunikací. Každý chráněný kilometr podle ministerstva znamená zachráněné životy vojáků a zachovanou techniku.
Údaje o ruských ztrátách, sestřelených cílech i osvobozeném území pocházejí výhradně z ukrajinských zdrojů a nelze je nezávisle ověřit.