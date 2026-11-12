Školní jídelny nebudou muset dodržovat povinné výživové normy

Školní jídelny nebudou muset dodržovat povinné výživové normyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Školní jídelny nebudou muset dodržovat povinné výživové normyZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 12.11.2026 15:08
Akcie zbrojařské skupiny CSG se po oznámení hospodářských výsledků propadly o více než pětinu a prohloubily...
Družstevní bydlení se v Česku stále více prosazuje jako alternativa ke klasickému vlastnickému bydlení. Za...
Kybernetické podvody připravily klienty českých bank za prvních devět měsíců roku 2026 o více než 2,2...
Tempo růstu spotřebitelských cen v Česku v říjnu mírně zpomalilo. Meziroční inflace podle Českého...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →