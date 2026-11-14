Seriál Boží plán dospěl k závěru. Diváci se dočkají nečekaného konce

Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova Boží plán - finále, FOTO: Distr. TV Nova
Seriál Boží plán, který vysílá televize Nova, směřuje ke svému velkému finále a na diváky čekají poslední dvě epizody. Ty uzavřou příběhy spolubydlících v čele s dobrosrdečným řidičem tramvaje Mirkem. Hrdinové stojí na životní křižovatce a podle tvůrců čeká diváky překvapivé rozuzlení. Mirkův plán s přáteli se blíží do finále
Řidič tramvaje Mirek (Tomáš Jeřábek), dal svým přátelům ze sdíleného bytu šanci postavit se znovu na vlastní nohy a dát své životy do pořádku. Nyní před celou partou stojí poslední chvíle společného soužití a zásadní rozhodnutí.
Někteří spolubydlící udělají za svou minulostí tlustou čáru. Další naopak budou muset čelit následkům vlastních dřívějších činů. K Adamovi (Marek Lambora), se vrátí někdo z jeho minulosti, kdo mu vrazil kudlu do zad. Do děje tak znovu vstoupí i staré křivdy. Samotný Mirek ve finále zjistí, zda jeho snaha o záchranu přátel dopadla úspěšně a jestli se jemu samotnému dostane odpuštění. Zkouškou navíc prochází jeho přátelství s Lamou (Jan Vondráček).
Lama zabojuje o hlas v metru
Spolubydlící Lama se v závěrečném díle pokusí uspět ve svém záměru a stát se hlasem pražské městské hromadné dopravy. Tvůrci si v této lince vypůjčili skutečný život jeho představitele. Herec Honza Vondráček v reálném životě podobným výběrovým řízením sám úspěšně prošel. Cestující v pražské MHD proto dnes jeho hlas z běžného hlášení dobře znají.
Závěrečné dvě epizody uzavřou příběh neobvyklým způsobem. Podle kreativního producenta seriálu Lukáše Borovičky hrdinové dělají chyby a často se rozhodují špatně, ale dokážou také překvapit svou silou. „Od začátku jsme chtěli, aby Boží plán nebyl úplně předvídatelným seriálem… Chtěli jsme jim i divákům dopřát příběh, který se nebude ubírat tou nejjednodušší cestou,“ vysvětlil Borovička s tím, že diváci očekávající tradiční a přesný plán mohou být rozuzlením překvapeni.
Poslední dvě epizody uvede stanice v průběhu příštího týdne. Celý seriál si diváci mohou pustit i zpětně na platformě
Oneplay. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).