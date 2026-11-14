Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Seriál Boží plán dospěl k závěru. Diváci se dočkají nečekaného konce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Seriál Boží plán na TV Nova čekají poslední dvě epizody. Spolubydlící Mirek hledá odpuštění a Lama bojuje o pozici hlasu v pražské MHD.
Boží plán - finále

Boží plán - finále

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:29

Reklama
Další články z V Telce
Johanka z Arku: Režisér na place nemluvil kvůli smrti filmaře a před zahájením natáčení se řešila žaloba
Johanka z Arku: Režisér na place nemluvil kvůli smrti filmaře a před zahájením natáčení se řešila žaloba
Ulice v příští týdnu: Zklamaná důvěra, tvrdé intriky, přehodnocení plánů a riskantní krok
Ulice v příští týdnu: Zklamaná důvěra, tvrdé intriky, přehodnocení plánů a riskantní krok

Ulice v příštím týdnu přinese hrdinům spoustu složitých životních křižovatek. Magda udělat riskantní krok....

Promlčeno: Skandální plán na odhalení vraždy proběhl v reálném čase
Promlčeno: Skandální plán na odhalení vraždy proběhl v reálném čase

Karel Roden se ve filmu Promlčeno potýká s promlčením vraždy v reálném čase. Režisér zpočátku vyškrtal celé...

Kotek prozradil, proč hradní pán ve Zrádcích pláče černé slzy. Soutěžící tvůrcům překazili plán s Amuletem milosti
Kotek prozradil, proč hradní pán ve Zrádcích pláče černé slzy. Soutěžící tvůrcům překazili plán s Amuletem milosti

Vojtěch Kotek odtajnil zákulisí Zrádců. Křivoklát zažil premiéru Amuletu milosti, hráči bojovali s...

Páteční díl Ulice: Vandina sledovací akce, uražený Evžen a Adriana chce znát pravdu
Páteční díl Ulice: Vandina sledovací akce, uražený Evžen a Adriana chce znát pravdu

Jaká bude poslední Ulice tohoto týdne? Dojde na neshody kvůli politice a Vanda bude sledovat Luďka se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.