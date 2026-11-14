Zima se vrátí do Česka. Meteorologové ukázali, kde lze očekávat sněžení a výrazné ochlazení

Po krátkém oteplení je tady zase vpád studené fronty. Česko čekají mrazivá rána, sněžení na horách a vítr s nárazy až 55 km/h.
Po teplých dnech se počasí v Česku během krátké doby výrazně změní. Přes republiku přejde studená fronta a teploty spadnou o několik stupňů. Spolu s ochlazením
dorazí také sněžení, které se bude týkat především vyšších poloh. Na horách může během krátké doby přibýt několik centimetrů sněhu. Meteorologové zároveň upozorňují na silnější vítr a ranní mrazy, takže první výraznější zimní komplikace mohou potrápit hlavně řidiče. Teploty spadnou a bude hrozit náledí
Ještě ve čtvrtek se teploty na některých místech dostávaly až ke 14 °C. Jenže v noci na pátek přes území Česka přešla studená fronta a začal k nám proudit mnohem chladnější vzduch. Denní maxima se podle Českého hydrometeorologického ústavu dostanou jen na 3 až 8 °C. „
V 1 000 metrech na horách bude jen kolem 0 °C,“ uvedl ČHMÚ. Právě nadmořská výška bude při sněžení zásadní. V Čechách se mají vločky objevovat zhruba od 600 metrů, na Moravě a ve Slezsku bude hranice sněžení o něco výše. Horským oblastem tak může přibýt několik centimetrů nové sněhové pokrývky.
Ochlazení navíc nedorazí samo. „
Počasí doprovodí také čerstvý severozápadní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 kilometrů v hodině,“ upozorňují meteorologové. Kombinace větru, sněžení a rychlého poklesu teplot může být nepříjemná zejména ve vyšších polohách. V následujících dnech se navíc může vytvořit náledí, protože teploty klesnou pod bod mrazu. Zatímco přes den může být několik stupňů nad nulou, po setmění se situace rychle změní. Vyplatí se rozhodně sledovat varování pro jednotlivé oblasti, aby člověk nebyl nepříjemné zaskočen.
Náledí se přitom nemusí tvořit jen na horských silnicích. Zrádné mohou být také mosty, úseky ve stínu, méně udržované místní komunikace nebo chodníky, na kterých zůstala voda po dešti či tajícím sněhu. Řidiči by proto měli
přizpůsobit rychlost stavu vozovky, nechat si větší odstup od ostatních aut a počítat s delší brzdnou dráhou. Opatrnost se vyplatí i chodcům. Na namrzlém chodníku může stačit chvilka nepozornosti a nepříjemný pád je na světě. Ráno proto není dobré zbytečně spěchat a při chůzi se vyplatí vybírat bezpečnější, udržované trasy.
Meteorologové poprvé odhalili, jak bude vypadat začátek zimy: Konec listopadu mnohé překvapí Výhled počasí na víkend
V sobotu 14. listopadu bude převládat jasno až polojasno, na severu a severovýchodě může být zpočátku více oblačnosti. „
Denní teploty se budou pohybovat mezi 3 a 7 °C,“ uvádí ČHMÚ. Rána ale budou výrazně chladnější a teploty mohou místy klesnout k -3 °C. V neděli se situace příliš nezmění. Kromě nízkých teplot se mohou objevit také mlhy, které budou místy mrznoucí, a v noci může teplota spadnout až k -7 °C. Fotografie: Freepik
Podobné výkyvy počasí k listopadu patří, jejich načasování se ale každý rok liší. Loni byla první polovina měsíce teplotně převážně průměrná až mírně teplejší a výraznější
ochlazení přišlo až v jeho druhé části. Podle hodnocení ČHMÚ se nejchladnější dny loňského listopadu objevily až mezi 21. a 23. listopadem a potom ještě 28. listopadu. Letos tak výraznější ochlazení přichází už v polovině měsíce.
První výraznější ochlazení tak připomene, že zima se pomalu hlásí o slovo. I když víkend přinese klidnější počasí a místy slunečné chvíle, ranní mrazy a možné mrznoucí mlhy není radno podceňovat. Před cestou se proto vyplatí zkontrolovat aktuální předpověď a počítat s tím, že cesta autem i pěšky může trvat o něco déle. Zima je teprve před námi a do její podoby může výrazně promluvit
polární vír, jak jsme na SvětěKreativity již informovali.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
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