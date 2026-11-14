Zahradní domek nemusí stát statisíce. Šikovný Čech ukázal, co lze postavit z palet za pouhých 20 000 Kč

Na Pinterestu nás zaujala krásná zahradní chatka vyrobená z obyčejných palet. Za neobvyklým projektem stojí český řemeslník Martin Tovara.
Když se řekne stavba zahradního domku, většina lidí si představí nákup stavebního dřeva, hotovou montovanou konstrukci nebo práci řemeslníků za drahé peníze. Martin Tovara z Plané u Mariánských Lázní na to ale šel úplně jinak. Podle informací webu Deník využil materiál, jenž často končí ve skladu nebo v odpadu. Výsledkem je malé zázemí, které může rodině sloužit nejen během teplých letních dnů.
Padesát šest palet jako základ celé stavby
Nápad vznikl z praktické potřeby. Původní zděný objekt na zahradě už rodině neposkytoval dostatek prostoru, a tak Tovara začal přemýšlet o dalším místě k odpočinku, které by bylo přece jen o kousek prostornější. Místo sezónního stanu se rozhodl pro pevnější stavbu, kterou bude možné využívat také mimo léto.
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Na konstrukci nakonec spotřeboval 56 dřevěných palet. Třináct získal v práci, další mu poskytl soused. Vnitřní prostor chatky má rozměry 3,2 × 2,4 metru a před vstupem nechybí ani menší veranda. Základ tvoří betonové bloky, na kterých je dřevěná konstrukce vyvýšená nad terénem. Důležitou součástí projektu bylo zateplení. Podlahu, stěny i strop opatřil minerální vatou o tloušťce deset centimetrů. Nechybí ani parozábrana, která pomáhá omezovat pronikání vlhkosti do konstrukce. Zvenčí dostala stavba opláštění, fasádní úpravu a střechu se šindelovou krytinou.
Zajímavý nicméně není jen použitý materiál, ale i způsob vzniku. Tovara se chatce věnoval postupně po práci, přibližně 2 hodinky denně. Hrubou konstrukci tak nemusel dokončovat během jediné dovolené ani investovat do drahé stavební firmy. Celkové výdaje odhadl na asi 20 tisíc korun. Zásadní úsporu představovaly palety a další dřevěný materiál, který získal bezplatně nebo za nízkou cenu. Významnou položkou naopak byly izolační materiály, fasáda, klempířské prvky, nátěry a spojovací materiál.
Co si pohlídat, pokud se chcete inspirovat?
Podobný projekt může být zajímavou cestou, jak využít staré dřevo a omezit náklady. Neznamená to ale, že se vyplatí vzít jakékoliv palety, které člověk najde. Před použitím je potřeba zkontrolovat, zda nejsou napadené plísní, napuštěné neznámými látkami nebo jinak znečištěné. Pozornost věnujte i jejich označení. Značka HT podle standardu ISPM 15 potvrzuje tepelné ošetření dřeva proti škůdcům, sama o sobě však nezaručuje, že paleta nebyla vystavena chemikáliím při přepravě, radí ÚKZÚZ.
Ještě před zahájením stavby je vhodné navštívit stavební úřad a ověřit možnosti na konkrétním pozemku. Podle informací k novému stavebnímu zákonu mohou některé doplňkové stavby u rodinných domů spadat mezi drobné stavby bez nutnosti povolení. Nově se počítá se zastavěnou plochou až 60 metrů čtverečních, ovšem při splnění dalších podmínek, mezi které patří například odstup alespoň dva metry od hranice pozemku. Z palet se dá nicméně dělat ledacos, jiný muž, o němž jsme psali na SvětěKreativity.cz, z nich zase vyrobil kus nábytku.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Pinterest Tomáš Gonda, Deník, Nový stavební zákon, ÚKZÚZ
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