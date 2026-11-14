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Hasiči opět neprojeli některými ulicemi v Polné. Tatra se nevešla mezi auta

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Dennívýzva
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V uplynulých dnech hasiči města Polná ověřovali, zda jsou ulice v Polné průjezdné pro zásahová vozidla. V některých místech nemohli projet kvůli špatně zaparkovaným osobním autům.
Hasiči opět neprojeli některými ulicemi v Polné. Tatra se nevešla mezi auta

Hasiči opět neprojeli některými ulicemi v Polné. Tatra se nevešla mezi auta

Zdroj: Hasiči města Polná
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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