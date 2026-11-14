Prácheňské jsou tradiční hnětýnky jihočeské pečivo, které se v okolí Strakonic, Horažďovic a celého Prácheňska peče odnepaměti na Havelské posvícení. Těsto z másla, mouky, vajec a smetany se nechá odležet přes noc, pak se vykrajují kytičky a srdíčka, která se zdobí čokoládovou a bílkovou polevou. Nákladné na suroviny, ale výsledek odpovídá každé koruně. Hnětýnky: pečivo, které má přísná pravidla
Původní, takzvaně
zaručeně pravé prácheňské hnětýnky, se podle tradice připravují ze čtyř základních surovin: másla, cukru, mouky a vajec. Všechny mají být ve stejném váhovém poměru. Těsto je křehké, výrazně máslové a při se nerozbíhá do stran. pečení
V novějších receptech se objevuje smetana,
a prášek do pečiva, někdy i menší množství droždí. Těsto je pak poddajnější a při vykrajování se s ním pracuje o něco klidněji. Vedle toho existuje také rum litá varianta hnětýnek, pečená v kulatých formičkách, s polevou a cukrovým zdobením. Není tak častá, ale do tradice patří také. Recept na prácheňské hnětýnky
Suroviny na těsto Hladká mouka-380 g Prášek do pečiva-3 g Moučkový cukr-150 g Vanilkový cukr-10 g Máslo (pokojová teplota)-250 g Žloutky-2 ks Smetana 33 %-60 ml Rum-1 lžíce Čokoládová poleva Hořká čokoláda – 150 g Kokosový tuk nebo máslo – 30 g Bílkovou polevu Bílek-1 ks Moučkový cukr (přesátý)-150 g Foto: Cooky.cz, Prácheňské hnětýnky jako od babičky: Recept na tradiční jihočeské cukroví Postup přípravy krásných a lahodných prácheňských hnětýnek
1. Mouku spolu s moučkovým cukrem prosejeme na vál nebo do větší mísy. Přisypeme prášek do pečiva a vanilkový cukr.
2. Změklé máslo nakrájíme na menší kostky a přidáme k mouce. Přijdou také žloutky, smetana a rum.
3. Ze surovin svižně zpracujeme hladké těsto. Není dobré ho hníst zbytečně dlouho, máslo by se začalo zahřívat a těsto by povolilo.
4. Hotové těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme do lednice na
24 hodin. Druhý den předehřejeme troubu na 160 °C
5. Plech vyložíme pečicím papírem.
6. Vychlazené těsto rozválíme na lehce pomoučeném vále na plát vysoký zhruba
3–4 mm.
7. Vykrajujeme větší kytičky a menší srdíčka. Patří k sobě jako dvojice, při zdobení dostane každá kytička svoje srdíčko.
8. Tvary přeneseme na plech a pečeme při 160 °C asi
10 minut, jen do jemně růžového zezlátnutí. Jakmile příliš ztmavnou, bývají tvrdší, než by měly.
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9. Upečené hnětýnky necháme vychladnout přímo na plechu.
10. Na čokoládovou polevu rozehřejeme tuk na
40 °C, přidáme nalámanou čokoládu a mícháme, až se úplně rozpustí. Poleva má být hladká a lesklá, ne přepálená.
11. Bílkovou polevu připravíme vyšleháním bílku s přesátým moučkovým cukrem do husté bílé hmoty. Musí držet tvar; když teče, přidáme ještě trochu cukru.
12. Velké kytičky namáčíme do čokoládové polevy a hned na ně usazujeme srdíčka, rovněž předem namočená v čokoládě.
13. Dokud čokoláda nezatuhla, dozdobíme hnětýnky bílkovou polevou. Dá se použít zdobicí sáček, případně obyčejná špejle. Nejčastěji se dělají jednoduché linky nebo tečky.
14. Polevu necháme zaschnout při pokojové teplotě. Hotové hnětýnky uložíme do uzavřené krabičky, kde vydrží v dobré kondici až dva týdny.
Foto: Cooky.cz, Prácheňské hnětýnky jako od babičky: Recept na tradiční jihočeské cukroví Naše tipy: jak s hnětýnkami neprohrát hned napoprvé
Těsto, které má ležet celý den v lednici vypadá skoro jako zbytečné zdržení. Jenže při válení je rozdíl znát hned. Studené těsto se tolik nelepí, okraje vykrojených tvarů zůstanou čisté a v troubě se pečivo nerozjede do neurčité placky.
Několik drobností, které se při pečení osvědčily: Rum do těsta nevynechávejte. Dá hnětýnkám jemnou vůni, díky níž nepůsobí jako obyčejné máslové cukroví. Čokoládová poleva nemá být při máčení horká. Kolem 40 °C je tekutá tak akorát a zbytečně nezahřívá povrch pečiva. Pokud chcete zkusit litou variantu, hodí se silikonové formičky na muffiny nebo malé tartaletky. Počítejte s pečením asi o 2–3 minuty delším. Bílkovou polevu je lepší udělat těsně před zdobením. Jakmile začne v sáčku zasychat, práce se s ní rychle mění v trápení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková