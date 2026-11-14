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Prácheňské hnětýnky jako od babičky: Recept na tradiční jihočeské cukroví

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Prácheňské hnětýnky jsou tradiční jihočeské pečivo, které se v okolí Strakonic, Horažďovic a celého Prácheňska peče odnepaměti na Havelské posvícení. Těsto z másla, mouky, vajec a smetany se nechá odležet přes noc, pak se vykrajují kytičky a srdíčka, která se zdobí čokoládovou a bílkovou polevou. Nákladné na suroviny, ale výsledek odpovídá každé koruně.
Prácheňské hnětýnky

Prácheňské hnětýnky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Prácheňské hnětýnky jako od babičky: Recept na tradiční jihočeské cukroví
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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