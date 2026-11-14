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Velký kvíz z literatury k maturitě: Kdo si ještě pamatuje slavné autory a jejich knihy, má velkou výhodu

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Maturitní otázky z literatury neprověřují pouze to, zda si student zapamatoval jména spisovatelů a názvy jejich knih. Je třeba hlubších znalostí.
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Zdroj: Fotografie: Roman Eisele / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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