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Čínský důstojník střílel do ranního Pekingu. Skutečný důvod masakru zůstal nejasný

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V září 1994 proměnil čínský důstojník Tian Mingjian cestu obyčejných lidí do práce a do školy v masakr, při němž zemřel i íránský diplomat se synem. Oficiální vysvětlení mluvilo o disciplinárním trestu, dobové zprávy však nabízely i mnohem temnější motiv. Co o útoku skutečně víme — a co zůstává jen neověřenou verzí?
Čínský důstojník střílel do ranního Pekingu. Skutečný důvod masakru zůstal nejasný

Čínský důstojník střílel do ranního Pekingu. Skutečný důvod masakru zůstal nejasný

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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