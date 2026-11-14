Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Obyvatele Židenic vyděsil požár. Z oken šlehaly plameny, dům muselo opustit 14 lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihomoravští hasiči dnes po 08:00 likvidovali požár bytu v prvním patře bytového domu na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích. Po jejich příjezdu šlehaly z oken plameny a policisté už evakuovali obyvatele domu.
Obyvatele Židenic vyděsil požár. Z oken šlehaly plameny, dům muselo opustit 14 lidí

Obyvatele Židenic vyděsil požár. Z oken šlehaly plameny, dům muselo opustit 14 lidí

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:08

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Z vize je reálná stavba. Horkovod z Dukovan získal miliardy, Brňany zahřeje v roce 2032
Z vize je reálná stavba. Horkovod z Dukovan získal miliardy, Brňany zahřeje v roce 2032
Kometa padla v Pardubicích. Brňané si odvezli porážku 2:6
Kometa padla v Pardubicích. Brňané si odvezli porážku 2:6

Hokejisté Pardubic v utkání 18. kola extraligy vyhráli nad Brnem 6:2, vybojovali třetí vítězství za sebou a...

Fotky i poučný komiks. Kalendář jihomoravských záchranářů podpoří domácí hospic
Fotky i poučný komiks. Kalendář jihomoravských záchranářů podpoří domácí hospic

Jihomoravští záchranáři již podeváté vyrobili kalendář, který podpoří dobrou věc. Kromě legendárních...

Místo orloje klasické hodiny. Někteří lidé si přejí, aby Brno přišlo o svou chloubu
Místo orloje klasické hodiny. Někteří lidé si přejí, aby Brno přišlo o svou chloubu

Je cílem nejapných vtípků a nositelem mnoha přezdívek, přesto se s ním většina návštěvníků Brna ráda...

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na vánoční trhy, burzu militárií či na Špilberk
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na vánoční trhy, burzu militárií či na Špilberk

Tento víkend přinese první dotek Vánoc i slušnou dávku adrenalinu. Náměstí už voní punčem a Špilberk...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.