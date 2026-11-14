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Napadení seniorky skončilo tragicky. Policie zadržela mladistvého

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Dennívýzva
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Třiasedmdesátiletá žena zemřela v nemocnici na následky zranění, která utrpěla při napadení v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté v souvislosti s případem zadrželi mladistvou osobu. Okolnosti tragické události nyní vyšetřují kriminalisté.
Napadení seniorky skončilo tragicky. Policie zadržela mladistvého

Napadení seniorky skončilo tragicky. Policie zadržela mladistvého

Zdroj: PČR, ilustrační foto
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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