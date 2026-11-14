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Hvězda Ulice Krbová propadla taiči: Za svým mistrem létá do Číny už skoro 30 let

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Herečku Ljubu Krbovou (68) přivedly k čínskému bojovému umění zdravotní potíže. Dnes se za svým mistrem opakovaně vrací do Wudangských hor a taiči bere jako cestu k fyzické i duševní rovnováze. V rozhovoru pro Aplausin.cz během vánočního setkání seriálu Ulice promluvila o náročných začátcích, disciplíně i o tom, čemu se věnuje na divadelních prknech a před kamerou.
Ljuba Krbová si nenechala ujít kulatiny Rudolfa Hrušínského ml.

Ljuba Krbová si nenechala ujít kulatiny Rudolfa Hrušínského ml.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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