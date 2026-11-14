Hvězda Ulice Krbová propadla taiči: Za svým mistrem létá do Číny už skoro 30 let

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Herečku Ljubu Krbovou (68) přivedly k čínskému bojovému umění zdravotní potíže. Dnes se za svým mistrem opakovaně vrací do Wudangských hor a taiči bere jako cestu k fyzické i duševní rovnováze. V rozhovoru pro Aplausin.cz během vánočního setkání seriálu Ulice promluvila o náročných začátcích, disciplíně i o tom, čemu se věnuje na divadelních prknech a před kamerou. K bojovému umění ji přivedla nemoc
Krbová se čínskému bojovému umění věnuje už téměř třicet let. Začátky ale nebyly plánované. Herečka prodělala boreliózu, která u ní pokročila do vážnějšího stadia, a hledala způsob, jak znovu posílit tělo. Pak v parku zahlédla skupinu lidí cvičících taiči.
„ Já jsem tenkrát onemocněla boreliózou a nepřišla jsem na to včas, takže jsem vlastně měla druhé stadium té nemoci, které už je velmi nepříjemné a měla jsem strach, že budu mít nějaké zdravotní následky,“ popsala. Někdo jí tehdy doporučil taiči jako cvičení, které pomáhá koordinaci, pohybu i celkové kondici.
V Praze si našla učitele a postupně prošla několika školami. Dnes má svého mistra ve Wudangských horách v Číně, kam se opakovaně vrací. Tato oblast pro ni není jen turistickým cílem, ale místem spojeným s jejím cvičením a osobním vztahem k tamní tradici. Příští rok to podle ní bude třicet let, co se tomuto stylu věnuje. První tréninky v Číně ji zaskočily
První pobyt v Číně pro ni znamenal kulturní i fyzický šok. Vzpomíná, že kolem ní trénovali mladí bojovníci a ona se musela vyrovnat s náročným režimem i místním jídlem. „První dva dny to bylo špenát, rýže, rýže, špenát, špenát, rýže,“ vybavila si herečka v rozhovoru pro Aplausin.cz. Na tamní stravu si zvykala pomalu a fyzický trénink byl zpočátku velmi náročný.
Krbová nevnímá své cvičení jako přípravu na zápas. Bere ho především jako způsob, jak pečovat o tělesnou kondici i psychiku. „Já jsem to vždycky brala jako vlastně zdravotní cvičení,“ shrnula.
Zkušenost s bojovým uměním jí podle jejích slov ukázala, že pokrok přichází postupně. Nejdřív se člověk učí základní pohyby, později jejich koordinaci, uvolnění a správné načasování. Vyžaduje to trpělivost a pravidelnost. Mistr ji učí vytrvalosti
Krbová říká, že mistr přizpůsobuje trénink možnostem žáka, zároveň ale trvá na disciplíně. „Zatnete zuby, protože mistr je prostě mistr,“ popsala. Za důležitou považuje rovnováhu: Nevzdávat se při první překážce, ale zároveň nepřekračovat vlastní hranice. Právě tuto filozofii si z tréninků odnáší i do běžného života.
Vedle cvičení má napilno také v herecké práci. V divadle Brodway účinkuje v pohádce Lotrando a Zubejda a v činohře Dokud nás smrt. V obnoveném muzikálu Kleopatra ztvární bohyni Isis. Krbová tentokrát zpívat nebude, těší se ale na činoherní pojetí i kostým.
Herectví před kamerou a na jevišti vnímá jako dvě rozdílné disciplíny. Kamera zachytí i jemné výrazy, zatímco v divadle musí herec přenést emoce až k divákům v zadních řadách. Výhodou je okamžitá odezva publika, na kterou může během představení reagovat. „Vždycky je to pro mě nějaká zpětná vazba, ze které se snažím pro mě vlastně vytěžit.“ vysvětlila pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz