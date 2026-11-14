Investice za 15 milionů Kč se mění v problém: Pavel koupil 3 byty v Praze a žil z nájmů. Konec fixace mu převrátil plány naruby

Sedm let splácel hypotéku s úrokem 2,25 %. Teď mu banka nabízí 5,79 % a investice, která měla zajistit budoucnost, se mění v zátěž.
Do redakce In-Lifestyle.cz se dostal příběh investora, jehož ponecháme v anonymitě a budeme mu říkat třeba Pavel. V roce 2019 nakoupil tři byty v pražských novostavbách. Počítal s tím, že je bude pronajímat, nájemné mu pomůže pokrývat hypotéky a nemovitosti budou nabývat na hodnotě. A několik posledních let to vycházelo. Nájemné se postupně zvyšovalo, zatímco splátky hypoték zůstávaly díky výhodné úrokové sazbě nízké. Příjmy z pronájmu tak dokázaly pokrýt nejen samotné splátky, ale i další náklady spojené s vlastnictvím bytů. Do jeho plánů ale vstoupil konec 7leté fixace. Úrok, který mu ještě nedávno připadal v pohodě, vystřídala nabídka, při níž mu měsíční výdaje výrazně narostou. Dosavadní příjmy z nájmů už na všechno stačit nebudou a rozdíl bude muset doplácet ze svého. Prodávat je nechce, jenže ani jejich udržení už není tak jednoduché.
V roce 2019 jsem koupil tři byty. Dnes za ně platím úplně jinou cenu
Když jsem v roce 2019 kupoval byty v Praze, metr čtvereční v novostavbě mě vyšel na 96 300 korun. Nešlo o žádné obří investiční portfolio, ale o tři konkrétní byty: jeden o rozloze 58,2 metru čtverečního, druhý měl 67,3 metru a nejmenší 32,5 metru čtverečního. Všechny tři nemovitosti mě tehdy vyšly na něco málo přes 15 milionů korun.
Financování jsem postavil na hypotékách s úrokem 2,25 % a sedmiletou fixací. Tehdy mi to dávalo smysl a do budoucna mi to přišlo promyšlené, i když ta realita dnes je úplně jiná. Splátky byly předvídatelné a nájemné mělo pomáhat pokrývat náklady. Jednoduché, že? Přijde nájem = zaplatí splátku hypotéky. Bohužel, sedm let uteklo tak nějak rychleji, než jsem čekal. A s koncem fixace přišla i nabídka nové sazby 5,79 %. Najednou jsem začal počítat úplně jinak a přepadla mě úzkost.
„Tchyně mě a manžela málem rozeštvala,“ říká paní Ilona. Dnes ji prosí o střechu nad hlavou
Ze 46 tisíc na téměř 66 tisíc měsíčně
Abych vám dobře vysvětlil, co taková změna znamená, řeknu vám konkrétní čísla. Při nákupu jsem financoval hypotékou 80 % ceny všech tří bytů, tedy lehce přes 12 milionů korun, a úvěr měl původně splatnost 30 let. Podtrženo sečteno, měsíční splátka až do dneška činila 46 500 korun. To mi přišlo naprosto pohodové, i se starostmi, které se s pronajímáním pojí, se mi to pořád vyplatilo a ceny bytů opravdu od té doby dost narostly. Pokud jde o tu hypotéku, zbývá mi doplatit přibližně 10 milionů. Kdybych měl ale splácet dalších 23 let při nové sazbě 5,79 %, měsíční splátka by se dostala přibližně na 65 750 korun.
To je setsakra rozdíl. Je to přes 19 tisíc korun každý měsíc navíc, a tedy víc než 230 tisíc korun za rok. Nájemné sice přináší docela dost, jenže člověk si musí dávat bokem na případné opravy, platit fond oprav, pojištění, daně a taky myslet na období, kdy některý byt zůstane prázdný. Poslední roky mi nájemné pokrývalo splátky hypoték i související výdaje. Po zvýšení úrokové sazby se ale situace obrátí. Nájemné sice dál přináší pravidelný příjem, jenže už nebude stačit na všechny náklady a rozdíl budu muset každý měsíc dotovat.
Prodat, nebo vydržet? Ani jedna možnost není jednoduchá
Nejhorší na celé situaci je pro mě teď to rozhodování, co dál. O byty nechci přijít. Kupoval jsem je jako dlouhodobou investici, ne jako spekulaci, kterou po několika letech rychle otočím a zbavím se jí. Jenže pokud mám každý měsíc doplácet výrazně víc ze svého, začíná být otázkou, jak dlouho to dokážu zvládat. Sám nechci šidit svou rodinu, která se za ty poslední roky rozrostla.
Prodej by mohl samozřejmě část problému vyřešit. Jenže prodávat pod tlakem, bez toho, abych se mohl dostatečně připravit a s pocitem, že se člověk zbavuje majetku, který chtěl držet desítky let, není vůbec příjemná představa. Navíc nemůžu ani předpokládat, že se všechny byty podaří prodat rychle a za cenu, kterou bych si za ně když už představoval.
Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz, Bytový dům (Ilustrační foto)
Jedna věc je mi ale už teď poučením, a sice že při investování do nemovitostí nestačí počítat jen s tím, kolik bude stát byt a kolik za něj dostanu na nájemném. Musím myslet i na okamžik, kdy skončí výhodná fixace, na výpadek příjmů nebo na nečekané výdaje. Konec fixace mi teď krásně ukázal, jak bláhový celý plán ve skutečnosti byl. Nechci se rozhodovat v panice. Potřebuji zjistit, jestli dokážu vyjednat lepší podmínky, jaké jsou skutečné možnosti refinancování a jestli mi nájemné po odečtení všech výdajů stále bude dávat smysl. No je to pro mě složitá situace.
Papírový zisk ještě neznamená klidné spaní
Tři pražské byty pro Pavla měly být pojistkou do budoucna. Teď se ukazuje, že i dobrá investice může člověka dostat pod značný tlak, pokud se změní cena peněz. Někomu sice může připadat zvláštní, že jeho byty mají dnes mnohem vyšší hodnotu než v době nákupu, přesto mu jejich vlastnictví začíná dělat starosti. Růst cen nemovitostí ale ještě neznamená, že má člověk každý měsíc dost peněz na jejich financování. Splátky, opravy i další výdaje musí platit průběžně, bez ohledu na to, za kolik by byty případně prodal. Může tak vlastnit majetek v hodnotě desítek milionů, a přesto řešit, kde vezme peníze na další splátku hypotéky. Samozřejmě v případě, že se rozhodne si je ponechat.
Text zpracován na základě emailu od čtenáře
Tento příspěvek
„Koupil jsem si 3 byty na hypotéku a teď mi po letech končí fixace,“ říká Pavel. Výrazně vyšší splátky si nemůže dovolit byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.