U Kolína leží kruhové objekty o 1 500 let starší než Stonehenge. Objeveny byly náhodou

Na rozdíl od anglického monumentu tyto stavby zvané rondely nejsou postavené z kamene, ale tvoří je mohutné kruhové příkopy. Archeologové je objevili náhodou při průzkumu, který předcházel výstavbě nového silničního obchvatu. V okolí Kolína byly odhaleny hned tři takové neolitické stavby. Největší kruh měl průměr přibližně 240 metrů a jeho půdorys tvořily tři soustředné příkopy.
Starší než Stonehenge
Kolínské rondely vznikly přibližně v první polovině 5. tisíciletí před naším letopočtem. Jejich stavitelé patřili k neolitickým zemědělcům, kteří už dávno nebyli pouze lovci a sběrači. Pěstovali plodiny, chovali domácí zvířata a zakládali trvalá sídliště.
Stonehenge začalo získávat svou podobu až kolem roku 3000 př. n. l. Nejstarší fáze anglického monumentu tedy vznikla zhruba o 1500 až 2000 let později než kolínské kruhové stavby.
Pravěcí stavitelé rondelů přitom neměli k dispozici kovové nástroje ani moderní techniku. K hloubení příkopů používali jednoduché nástroje z kamene, parohů a kostí. Přesto dokázali vytvořit stavby, jejichž rozměry bychom si dnes spojovali spíše s mnohem vyspělejší společností.
K čemu kruhové stavby sloužily?
To je otázka, na kterou archeologové stále nemají jednoznačnou odpověď.
Jedna z teorií předpokládá, že sloužily k náboženským obřadům a společným setkáním. Mohly být místem, kde se scházeli lidé z okolních osad při důležitých událostech. Další možností je jejich astronomická funkce. Rondely totiž mívaly několik vstupů, které někdy odpovídaly směrům východu nebo západu Slunce v určitých obdobích roku.
Není však jisté, zda měly všechny rondely stejný účel. Mohly plnit více funkcí a jejich význam se mohl v průběhu času měnit. Nelze ani vyloučit, že některé sloužily jako opevnění k obraně obyvatel.
Proč je archeologové hledají z výšky
Rondely mají jednu zvláštnost. Jejich skutečnou podobu lze často mnohem lépe rozpoznat z ptačí perspektivy než přímo na místě. Původní příkopy se totiž během tisíciletí zasypaly a stavby postupně zmizely pod vrstvami půdy.
Při leteckém snímkování se ale někdy projeví rozdíly v růstu vegetace. Nad někdejšími příkopy může být půda vlhčí nebo naopak sušší než v okolí, což ovlivňuje barvu a výšku rostlin. Podobné rozdíly dokážou zachytit také drony a další metody dálkového průzkumu.
Pod dnešní českou krajinou se tak skrývají pozůstatky dávno zapomenutých staveb. Jejich tvůrci po sobě nezanechali žádné písemné zprávy. Zůstaly jen kruhy vyhloubené do země, o jejichž smyslu můžeme jen spekulovat.
Zdroje článku: cesky.radio.cz, ceskatelevize.cz, kudyznudy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková