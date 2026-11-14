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U Kolína leží kruhové objekty o 1 500 let starší než Stonehenge. Objeveny byly náhodou

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Kruhové stavby vznikaly v Evropě už dávno předtím, než lidé v Anglii vztyčili první kameny slavného monumentu Stonehenge. Objeveny byly mimo jiné také nedaleko Kolína. Jejich stáří archeologové odhadují na přibližně 7000 let.
U Kolína leží kruhové objekty o 1 500 let starší než Stonehenge. Objeveny byly náhodou

U Kolína leží kruhové objekty o 1 500 let starší než Stonehenge. Objeveny byly náhodou

Zdroj: Wolfgang Sauber – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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