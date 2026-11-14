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Denia sáhl před bitvou s Chorvatskem do kádru. Nemocného Chaloupka nahradil Prebsl

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Dennívýzva
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Česká obrana přišla před nedělním duelem v Osijeku o dalšího muže. Místo nemocného Štěpána Chaloupka se do kádru dostal plzeňský stoper Filip Prebsl.
Denia sáhl před bitvou s Chorvatskem do kádru. Nemocného Chaloupka nahradil Prebsl

Denia sáhl před bitvou s Chorvatskem do kádru. Nemocného Chaloupka nahradil Prebsl

Zdroj: Zdroj fotografice: SK Slavia Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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