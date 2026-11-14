Denia sáhl před bitvou s Chorvatskem do kádru. Nemocného Chaloupka nahradil Prebsl

Ještě v pátek ráno počítal trenér Denia s obránci z původní listopadové nominace. Pak přišla zpráva o Chaloupkově nemoci a uprázdněné místo podle informací k nominaci obsadil třiadvacetiletý Prebsl z Viktorie Plzeň. Na první pohled jde o běžnou výměnu, jaké se na reprezentačních srazech dějí. Podle nás je to ale další záplata na obraně, která se během tří dnů rozpadla na kusy. A to před zápasem, který má pro národní tým hodnotu malé baráže o přežití mezi evropskou elitou.
Obrana, ze které zbývá torzo
Chaloupek není jediná ztráta. Ve čtvrtek proti Španělsku dostal ve 72. minutě po zásahu VAR červenou kartu Ladislav Krejčí a v Osijeku si odpykává trest. Robin Hranáč chybí kvůli zranění. Seznam absencí, který zveřejnil předzápasový servis
ČTK, je ještě delší: mimo hru jsou také Karabec, Kričfaluši, Lingr, Ryneš a Šulc.
Chaloupek přitom nebyl do nominace přibrán jen do počtu. S devíti starty za reprezentaci patřil k obráncům, se kterými Denia počítal jako s rotací. Typ nemoci ani délku výpadku servis neuvádí.
Z původní stoperské hierarchie tak během tří dnů vypadly tři varianty. Personální přeskládávání přitom trenér nezažívá poprvé. Už v září před startem Ligy národů musel kvůli zraněním nominaci výrazně měnit.
Kdo je Filip Prebsl
Plzeň ho 3. července 2026 představila jako letní posilu z Karviné a podepsala s ním čtyřletou smlouvu. Klub ho popsal jako stopera, který zvládne nastoupit i uprostřed zálohy. Právě tahle univerzálnost je podle nás hlavním důvodem, proč volba padla na něj. Trenér, kterému se rozpadá obrana, potřebuje hráče schopného zalepit víc děr najednou.
V Plzni se Prebsl postupně zapojil do rotace v defenzivě. V nominaci z 6. listopadu ale nefiguroval a reprezentační zkušenost, se kterou by mohl konkurovat ostatním, zatím nemá.
Do základní sestavy se proto nejspíš nedostane. ČTK předpokládá tuto jedenáctku:
Brankář: Kinský Obrana: Coufal, Vlček, Zima, Sláma Záloha: Souček, M. Sadílek; Ambros, Hložek, Provod Útok: Naderi
Stoperskou dvojici by měli tvořit David Zima s 26 reprezentačními starty a Tomáš Vlček, který má na kontě starty dva. Prebsl se tak nabízí jako pojistka na lavičce, pokud by se v průběhu zápasu cokoliv pokazilo. V obraně, kde už se pokazilo skoro všechno, to není málo.
Tabulka, která nepouští
Skupina A3 se Španělskem, Anglií a Chorvatskem se ukázala jako krutá. Pořadí před posledním kolem vypadá takto:
Tým Body Španělsko 15 Anglie 12 Chorvatsko 3 Česko 0
Česko prohrálo všech pět zápasů s celkovým skóre 2:12. Matematika posledního kola je přitom jednoduchá. Chorvatům stačí neprohrát. Češi musí vyhrát, ale stačí jim jakákoliv výhra.
Zářijový duel v Edenu skončil 1:2. Luka Modrić skóroval ve 47. minutě, Karabec o sedm minut později vyrovnal a vítězství Chorvatům ve 77. minutě zajistil Marco Pašalić. Pokud Češi v Osijeku vyhrají, budou mít oba týmy po třech bodech a vyrovnanou vzájemnou bilanci. Podle ČTK by pak rozhodovalo celkové skóre, které by v takovém případě hovořilo pro český tým.
Historie stojí proti nim. Česko ani Československo Chorvatsko nikdy neporazilo. Ze sedmi vzájemných zápasů jsou tři chorvatské výhry a čtyři remízy při skóre 15:8. Obě mužstva navíc přijíždějí v krizi: Češi prohráli posledních šest zápasů, Chorvaté čtyři.
Proč jde o přežití
Ročník 2026/27 má upravená pravidla sestupu. Liga národů od sezony 2028/29 přechází na tři divize po osmnácti týmech, a proto z Ligy A nesestupují automaticky všechna čtvrtá místa. Podle oficiálního průvodce
UEFA padají přímo do Ligy B dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst. Dva lepší čtvrté týmy čeká baráž.
Pro Česko to znamená, že čtvrté místo s nulou na kontě je nejhorší možná výchozí pozice. Výhra v Osijeku by riziko přímého pádu odstranila. Třetí místo navíc podle ČTK znamená první koš pro los kvalifikace EURO 2028, poražený půjde do druhého.
Čtvrteční zápas se Španělskem přitom ukázal, že tým má na víc, než říká tabulka. Ve druhém poločase Češi tlačili a měli šance. Neproměnili je a Krejčího vyloučení zápas zlomilo. Slabá produktivita a nezvládnuté klíčové momenty se táhnou celou skupinou.
Kdy a kde sledovat
Utkání Chorvatska s Českem začíná v neděli 15. listopadu ve 20:45 na Opus Areně v Osijeku. Podle programu
České televize startuje studio na ČT sport ve 20:00, přímý přenos ve 20:35. Zápas bude dostupný i v iVysílání.
Denia v neděli postaví obranu, jakou by si v září nevybral. Vlček se dvěma starty vedle Zimy a na lavičce Prebsl, který byl před týdnem ještě mimo nominaci. Rozhodne se, jestli taková obrana vydrží devadesát minut proti týmu, kterému Češi nikdy nedokázali vstřelit vítězný gól.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl