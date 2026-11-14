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Máte kameru na balkoně? Výbor SVJ vás teď může zažalovat i bez hlasování sousedů

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Dennívýzva
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Na lodžii stačí pár vrtů do fasády a drobná kamera nad zábradlím […]
Máte kameru na balkoně? Výbor SVJ vás teď může zažalovat i bez hlasování sousedů

Máte kameru na balkoně? Výbor SVJ vás teď může zažalovat i bez hlasování sousedů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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