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Hvězdu Kriminálky Miami 12 let pronásledoval stalker. Vyhrožoval smrtí i její dceři, nakonec ho usvědčilo použité brčko

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Herečku Evu LaRue a její dceru terorizoval neznámý muž. Proti telefonátům, sledováním, výhružkám znásilněním či smrtí nepomohly kamery ani stěhování. Stalkera nakonec prozradila nenápadná maličkost hodná filmového scénáře.
Hvězdu Kriminálky Miami 12 let pronásledoval stalker. Vyhrožoval smrtí i její dceři, nakonec ho usvědčilo použité brčko

Hvězdu Kriminálky Miami 12 let pronásledoval stalker. Vyhrožoval smrtí i její dceři, nakonec ho usvědčilo použité brčko

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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