Hvězdu Kriminálky Miami 12 let pronásledoval stalker. Vyhrožoval smrtí i její dceři, nakonec ho usvědčilo použité brčko

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televizi pomáhala odhalovat pachatele a případy uzavírala během jedné epizody. V soukromí ale Eva LaRue dlouhých dvanáct let netušila, kdo jí a její dceři vyhrožuje smrtí. Anonymní dopisy a vzkazy postupně vystřídaly i telefonáty, ve kterých se stalker vydával za otce její dcery. „Freddyho Kruegera“ pak odhalilo netradičním způsobem DNA. Foto: CBS Foto: CBS Foto: CBS Foto: CBS Foto: CBS Stalker se podepisoval jménem filmového vraha
Diváci
Kriminálky Miami znají Evu LaRue jako Natalii Boa Vista, nebojácnou vyšetřovatelku – tou se musela trochu stát i v reálném životě. Herečka od roku 2007 čelila nepříjemné hrozbě a autora se dlouho nedařilo vypátrat. Terčem se navíc nestala jen ona, ale i její tehdy pětiletá dcera.
První dopisy chodily jejímu manažerovi. Autor se podepisoval jako
Freddie Krueger, tedy postava z hororu Noční můra v Elm Street. Zpočátku si LaRue myslela, že jde o vyhrocený vtip, ale s dalšími vzkazy bylo zřejmé, že situace není jen nevkusná provokace. Rozsáhlé dopisy totiž konstantně obsahovaly výhrůžky sexuálním násilím, únosem a vraždou. „Byly to ty nejodpornější, nejzvrácenější a nejděsivější výhrůžky,“ popsala.
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Strach postupně měnil každodenní život herečky i její mladé dcery. LaRue nechala nainstalovat bezpečnostní kamery třikrát se s Kayou přestěhovala. Ani nová adresa ale nepřinesla klid – dopisy chodily znovu.
Domů jezdily oklikami, spaly se zbraněmi poblíž a učily se, jak rychle přivolat pomoc, pokud by se muž objevil. Snažily se také chránit adresu tak, že si na ni nenechávaly doručovat poštu ani balíčky. Přesto je stalker opakovaně dohledal.
Mezi lety 2007 a 2015 poslal muž přibližně 37 ručně psaných i tištěných dopisů. V roce 2019 pak začal telefonovat do Kayiny školy.
Při hovorech se vydával za jejího otce a zjišťoval, zda je ve škole přítomná. Zanechával jí také výhružné hlasové zprávy. Foto: Paramount Průlom přinesla maličkost
Vyšetřovatelé měli biologickou stopu z obálek, její původ ale byl dlouho neznámý. Nakonec pomohla genetická genealogie – pátrání přivedlo FBI k podezřelému v Ohiu.
Pachatelem byl James David Rogers a k potvrzení jeho totožnosti napověděla maličkost. Když byl po práci ve fastfoodu, zanechal po sobě použité brčko. DNA z něj se shodovala se stopou z výhrůžných dopisů a FBI Rogerse zatkla v roce 2019.
Pro herečku šlo o zvláštní střet seriálového světa s realitou.
„Šílené na tom je, že jsme my v Kriminálce Miami případy vyřešili za 43 minut. Ve skutečném životě jsme ale neměli k dispozici tu technologii, kterou jsme v seriálu předstírali, že máme, říká Eva LaRue.
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Rogers se přiznal ke
stalkingu, zasílání výhrůžných zpráv a vyhrožování. V roce 2022 mu soud uložil trest 40 měsíců vězení a od roku 2024 je opět na svobodě. Herečka mu odpustila, ale nemůže prý nikdy zapomenout – strach v ní a její dceři zůstává dodnes.
Svůj příběh se Eva LaRue rozhodla vyprávět v dokumentu
My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story, který vyšel minulý rok. Spolu s ní v něm vystupuje i dcera Kaya. Herečka chce svou účastí pomoci dalším obětem stalkingu a podpořit účinnější ochranu před pronásledováním.
Její příběh totiž ukazuje i to, co se do závěrečných minut kriminálky obvykle nevejde. Odhalení pachatele může ukončit dlouhé pátrání. Pocit bezpečí se ale oběti hned nevrátí.
Zdroje: People, , Justice , CBS CNN