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Střelba a bouračka hlídek. Noční honička u Liberce má čtyři zraněné policisty

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Dennívýzva
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Při dramatickém pronásledování řidičky zasahovalo v noci v Liberci několik policejních hlídek. Žena nereagovala na výzvy k zastavení a ujížděla až do chvíle, kdy policisté použili zbraň. Při akci se srazila ve Stráži nad Nisou dvě policejní auta, čtyři policisté při nehodě utrpěli zranění.
Střelba a bouračka hlídek. Noční honička u Liberce má čtyři zraněné policisty

Střelba a bouračka hlídek. Noční honička u Liberce má čtyři zraněné policisty

Zdroj: Ondřej Škoda
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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