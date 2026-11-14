Platíte moc za mobilní data? Skrytá nastavení v telefonu, která okamžitě sníží spotřebu gigabajtů

Android je ve výchozím nastavení nastavený tak, aby všechno fungovalo co nejpohodlněji. Jenže toto pohodlí může mít svou cenu v podobě spotřebovaných gigabajtů. Automatické zálohování fotek a videí do Google Fotek, aktualizace aplikací přes Google Play, synchronizace účtu Google nebo automatické stahování MMS v Google Messages – to všechno může probíhat na pozadí přes mobilní data, aniž byste si toho všimli. Důležitá nastavení, která umožňují spotřebu omezit, přitom nejsou nijak skrytá ani uzamčená. Najdete je ale na několika různých místech v systému a jednotlivých aplikacích. Právě proto je mnoho uživatelů nikdy neprojde. Pojďme si ukázat, kde je najdete a co změnit.
Data Saver a omezení dat na pozadí: první zásah
Nejrychlejším způsobem, jak telefonu přikázat, aby šetřil mobilní data, je zapnout funkci Spořič dat (Data Saver). Najdete ji v nastavení Androidu v sekci Síť a internet. Přesná cesta se může lišit podle výrobce telefonu a verze systému.
Po zapnutí této funkce většina aplikací omezí přenos dat na pozadí. Mobilní data budou moci využívat především ve chvíli, kdy je aktivně otevřete. Aplikacím, které potřebujete mít neustále připojené, například komunikačním nástrojům nebo bankovním aplikacím, můžete udělit výjimku v nabídce „Neomezená data“.
Dalším krokem je kontrola přehledu Využití dat aplikacemi (App data usage) v nastavení telefonu. Zde uvidíte, kolik dat jednotlivé aplikace spotřebovaly. U každé z nich můžete také samostatně omezit přenos dat na pozadí.
Často se zde objeví i méně nápadný spotřebitel: Služby Google Play (Google Play services). Tato systémová součást zajišťuje například bezpečnostní aktualizace, určování polohy a další funkce Androidu. Google nabízí také samostatný přehled spotřeby, ve kterém lze sledovat využití dat jednotlivými službami za posledních 14 až 90 dní.
Android umožňuje nastavit nejen upozornění při dosažení určité spotřeby, ale také pevný datový limit. Jakmile ho překročíte, telefon automaticky vypne mobilní data. Tato funkce sama o sobě spotřebu nesnižuje, může vás ale ochránit před nečekaným vyčerpáním balíčku nebo dodatečnými poplatky.
Google Play a Google Photos: dva největší žrouti
Pokud chcete ušetřit co nejvíce mobilních dat, začněte u zálohování fotek a videí. Google Fotky mohou ve výchozím nastavení zálohovat obsah také přes mobilní síť. Jediné krátké video ve 4K přitom může zabrat stovky megabajtů.
V nastavení aplikace najdete sekci Využití mobilních dat (Mobile data usage), kde můžete:
- nastavit denní limit pro zálohování přes mobilní data,
- úplně vypnout zálohování videí přes mobilní síť,
- zakázat zálohování při roamingu.
Druhým významným zdrojem spotřeby je Google Play. Automatické aktualizace aplikací mohou během týdne stáhnout stovky megabajtů dat. V nastavení Obchodu Play proto přepněte automatické aktualizace na možnost Aktualizovat jen přes Wi-Fi. Případně je můžete úplně vypnout a aplikace aktualizovat ručně, až budete připojeni k domácí síti. Postup popisuje také oficiální návod Googlu.
Pokud jde o potenciální úsporu, na prvním místě jsou zálohy fotografií a videí, na druhém automatické aktualizace aplikací. Teprve potom má smysl zaměřit se na synchronizaci účtu a stahování MMS.
Synchronizace účtu a MMS: menší, ale stálé úniky
Aplikace a služby Googlu běžně synchronizují data automaticky. Kontakty, kalendář, Gmail, Keep a další služby tak průběžně přenášejí informace mezi telefonem a cloudem. V nastavení telefonu v sekci Účty můžete automatickou synchronizaci omezit nebo vypnout pouze u vybraných služeb, jejichž data nepotřebujete mít neustále aktuální.
Méně známé nastavení najdete také v aplikaci Google Messages. Funkce Automatické stahování MMS (Auto-download MMS) zajišťuje, že se multimediální zprávy stáhnou automaticky. Zvlášť užitečné je zkontrolovat také samostatnou možnost stahování při roamingu. Pokud obě funkce vypnete, budete mít nad stahováním MMS větší kontrolu a při častějším příjmu multimediálních zpráv můžete ušetřit část mobilních dat.
Proč nejsou všechny tyto úsporné funkce zapnuté už od začátku? Android upřednostňuje pohodlí a spolehlivý chod služeb. Google například uvádí, že Služby Google Play využívají mobilní data pro bezpečnostní aktualizace a další systémové funkce. Příliš přísné omezení by sice mohlo snížit spotřebu, zároveň by ale mohlo způsobit zpoždění synchronizace, oznámení nebo některých důležitých funkcí.
Kde to v Česku bolí nejvíc
Omezení spotřeby dat má největší finanční význam u tarifů s omezeným objemem. Po vyčerpání balíčku totiž může následovat výrazné zpomalení připojení nebo nutnost dokoupit další data. Na českém trhu najdeme například tyto nabídky:
- O2 NEO+ Modrý – 6 GB za 529–629 Kč měsíčně,
- Vodafone sLimitem S – 5 GB za 499 Kč měsíčně (Vodafone nabízí dokoupení 500 MB za 49 Kč),
- T‑Mobile Next – 5 GB za 595 Kč měsíčně.
Při takto omezeném objemu dat stačí jedna nezachycená záloha videí nebo větší vlna aktualizací a můžete přijít o značnou část měsíčního balíčku. Změna několika nastavení v telefonu proto může být rozumným prvním krokem ještě před tím, než začnete uvažovat o přechodu na dražší tarif.
A co iPhone?
Také iOS nabízí podobné nástroje. Patří mezi ně Režim nízkých dat (Low Data Mode) a možnost zakázat mobilní data jednotlivým aplikacím. Android ale poskytuje podrobnější možnosti nastavení. Kombinuje systémový Spořič dat, výjimky pro konkrétní aplikace a další síťová nastavení přímo v aplikacích Googlu.
Uživatelé Androidu tak mají k dispozici více možností, jak spotřebu mobilních dat ovlivnit. Na iPhonu najdete podobné funkce, jen v jednodušším a přehlednějším provedení.
Stačí několik minut v nastavení telefonu. Nemusíte měnit tarif ani instalovat další aplikaci. Jen upravit přepínače, které už v telefonu máte, aby mobilní data zbytečně nespotřebovávaly služby, které zrovna nepotřebujete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman