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V mlze se objevilo záhadné zelené světlo. Za několik minut zemřelo u Stéblové 118 lidí

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Dva osobní vlaky měly na jednokolejné trati bezpečně projet jeden kolem druhého. Jeden však ze stanice odjel dřív, než směl, a proti němu už mířila další souprava. Katastrofu z listopadu 1960 dodnes provází otázka, odkud se vzal zelený záblesk, který měl dát osudný pokyn k odjezdu.
V mlze se objevilo záhadné zelené světlo. Za několik minut zemřelo u Stéblové 118 lidí

V mlze se objevilo záhadné zelené světlo. Za několik minut zemřelo u Stéblové 118 lidí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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