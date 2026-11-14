Skupinová fotografie letky z roku 1919 ukazuje dva dny zesnulého muže

Na památeční skupinové fotografii britské letky z roku 1919 se po vyvolání objevila nečekaná tvář navíc. Samotní vojáci byli tehdy přesvědčeni, že patří leteckému mechanikovi Freddymu Jacksonovi, kterého o pouhé dva dny dříve usmrtila letadlová vrtule. Snímek od té doby vyvolává spory. Příznivci paranormálních jevů v něm vidí důkaz posmrtného zjevení, skeptičtí badatelé však na základě historických archivů upozorňují na řadu faktických nesrovnalostí v celém příběhu.
Tragická nehoda leteckého mechanika
Freddy Jackson sloužil během první světové války jako mechanik u britského Královského letectva (RAF) na základně HMS Daedalus. Jeho úkolem byla údržba bojových letounů. Zemřel nešťastnou náhodou, když omylem vešel do dráhy rotující vrtule letadla.
O dva dny později se příslušníci jeho letky shromáždili k pořízení oficiální skupinové fotografie. Mělo jít o památku na přibližně dvě stovky mužů a žen, kteří přežili válečné boje, těsně předtím, než byla formace rozpuštěna. Shodou okolností se fotografování uskutečnilo přesně v den Jacksonova pohřbu.
Když byl snímek následně vyvolán a vyvěšen na nástěnku, aby si vojáci mohli objednat kopie, všimli si na něm nezvyklého detailu. Za čtvrtým mužem zleva v horní řadě jasně vykukuje další tvář. Členové letky se tehdy podle dostupných svědectví shodli, že jde o zesnulého Freddyho Jacksona.
Knižní publikace vojenského snímku
Fotografie se dostala do širšího povědomí až v roce 1975, tedy 56 let po svém vzniku. Příběh tehdy ve své knize Flight Towards Reality publikoval osmasedmdesátiletý vysloužilý důstojník RAF, maršál letectva sir Victor Goddard, jehož jednotku snímek zachycuje. Victor Goddard ve své knize navrhl vysvětlení, že se Jackson přišel s letkou rozloučit. Jeho výraz měl vyjadřovat překvapení, že na něj kolegové při focení nepočkali a nenechali mu místo.
Fotografie byla pořízena v době, kdy fotografování představovalo složitý a nákladný proces. Ačkoli se již tehdy objevovaly zfalšované snímky, podle Goddarda by se u oficiální vojenské fotografie podobná manipulace s negativem utajovala jen stěží.
Pochybnosti historických badatelů
Skeptici nabízejí pro tvář na fotografii střízlivější vysvětlení. Jednou z možností je dvojitá expozice. Chybějící čepice však tuto teorii podle některých názorů naopak oslabuje. Další možností je, že za zadní řadou zkrátka prošel někdo, kdo se Jacksonovi vzdáleně podobal. V diskusích se objevuje i srovnání s tehdejšími panoramatickými fotoaparáty, které obraz snímaly postupně otáčením na stativu. Někdo tak mohl po zachycení na jednom konci přeběhnout a postavit se na jiném místě, kde se objevil rozmazaně. Případně si některý z vojáků mohl těsně před stisknutím spouště sundat čepici a pohnout se.
Rozpory se ukázaly také při pozdějším bádání v historických záznamech. Lidé pátrající po detailech v archivech Komise pro válečné hroby společenství (CWGC) zjistili, že v roce 1919 zemřeli tři muži se jménem Jackson, ale žádný se nejmenoval Freddie. Pohřbeni byli ve Francii, v Birminghamu a v Abergavenny. Pokud by obětí byl jeden z nich, členové letky by se kvůli tehdejším možnostem dopravy nemohli zúčastnit pohřbu a ještě týž den stihnout focení na základně ve Skotsku.
Základna, na které snímek vznikl, nesla označení Drem, Gullane nebo Fenton Barns. Archivní záznamy ovšem neukazují, že by zde počátkem roku 1919 sídlila nějaká konkrétní letka RAF. Přítomnost uniforem Královského námořnictva na fotografii naznačuje, že mohlo jít o smíšenou posádku nebo výcvikovou stanici. Přesná identita muže bez čepice tak zůstává nedoložená.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (reddit, key.aero, franktuttle).