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Skupinová fotografie letky z roku 1919 ukazuje dva dny zesnulého muže

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Skupinová fotografie britské letky z roku 1919 proslula kvůli zachycení tváře mrtvého mechanika. Badatelé v příběhu našli řadu nesrovnalostí.
Freddy Jackson na snímku

Freddy Jackson na snímku

Zdroj: FOTO:Sir Victor Goddard, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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