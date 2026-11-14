Netflix má další seriálový klenot. Přehlížená komedie znovu uhranula, obě řady mají 100 % a diváci už volají po další

Získat 100% hodnocení od kritiků jednou je úspěch. Zopakovat ho s druhou řadou už je něco, co se jen tak nevidí. Přesně to se ale podařilo nenápadnému
kanadskému komediálnímu seriálu Sever na druhou ( North of North). Jeho pokračování dorazilo na Netflix 5. listopadu a první recenze naznačují, že si seriál udržel své kouzlo. Na Rotten Tomatoes má druhá řada aktuálně 100 % od kritiků a 94 % od diváků.
O tomto neobvyklém
sitcomu jsme psali už při premiéře první řady v dubnu 2025, kdy si získal pozornost především díky netradičnímu prostředí, sympatickým postavám a kombinaci humoru s vážnějšími tématy. Přestože v Česku nevyvolal příliš velký rozruch, v zahraničí se mu dařilo. Jak jsme informovali letos v červnu, během prvních měsíců zaznamenal přibližně devět milionů zhlédnutí a dostal se do žebříčků nejsledovanějších titulů Netflixu ve 33 zemích. Foto: CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: Marni Grossman/CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: Marni Grossman/CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: Jasper Savage/CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: Jasper Savage/CBC/APTN/Netflix © 2026 Foto: Jasper Savage/CBC/APTN/Netflix © 2026 Druhá řada přináší další životní chaos
Příběh se odehrává ve fiktivním arktickém městečku Ice Cove, kde každý zná každého a udržet si jakékoli tajemství je téměř nemožné. Hlavní hrdinkou je mladá Inuitka Siaja, kterou ztvárňuje
Anna Lambe. Ta se po dramatickém rozpadu manželství rozhodla začít znovu a vybudovat si život podle vlastních představ.
V druhé řadě se Siaja snaží získat větší zodpovědnost v místním komunitním centru, najít nevlastní sestru, o jejíž existenci dlouho neměla tušení, a zároveň znovu otevřít dveře lásce. Jenže její impulzivní rozhodnutí často vedou k pořádně nepříjemným, ale také úsměvným situacím.
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Do toho všeho vychovává malou dceru Bun a snaží se vycházet se svou matkou Neevee i nově nalezeným otcem Alistairem. Nové epizody tentokrát sledují především její snahu napravit vlastní chyby a pochopit, že vybudovat si šťastný život je mnohem náročnější než ten starý během jediného okamžiku obrátit vzhůru nohama.
Pokračování nabízí dalších osm přibližně půlhodinových epizod.
Kritici nešetří chválou. Stoprocentní hodnocení získal seriál podruhé
První řada má na
Rotten Tomatoes 100% hodnocení. Druhá zatím tento výsledek opakuje, přestože počet hodnocení je prozatím nižší. Pozitivní ohlasy navíc přicházejí od několika známých zahraničních médií.
Magazín
The A.V. Club udělil pokračování známku A− a oceňuje především jeho hřejivou atmosféru, originální postavy a způsob, jakým propojuje každodenní humorné situace s historií a kulturou Inuitů. Druhá řada podle recenzentky působí ještě jistěji než ta první.
Recenzentka webu
RogerEbert zase oceňuje práci scenáristů, kteří dokážou odlehčit i vážnější okamžiky vtipnou poznámkou. Pozornost podle ní zaslouží také výrazné kostýmy, barevnost a vizuální stránka seriálu.
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Zajímavé je, že pokračování zatím boduje u diváků ještě výrazněji než první řada. Ta má na
Rotten Tomatoes divácké hodnocení 78 %, zatímco druhá už dosahuje 94 %. Nové epizody tak podle dosavadních ohlasů oslovily i část publika, kterému první řada tolik nesedla.
„Druhá řada se mi líbila ještě víc! Opravdu doufám, že bude třetí,“ napsala jedna z divaček na Rotten Tomatoes. Další diváci oceňují především autentické prostředí, vtipné dialogy a skutečnost, že se seriál nebojí otevírat složitější rodinná témata. Pochvalují také krásné záběry arktické krajiny a kostýmy inspirované inuitskou kulturou. „Osm epizod nestačí,“ povzdechla si další z divaček, která by ráda viděla pokračování.
Fanoušci tak začínají volat po třetí řadě. Ta však zatím oficiálně potvrzena nebyla. O případném návratu navíc nerozhoduje pouze Netflix, protože seriál vzniká ve spolupráci s kanadskými společnostmi CBC a APTN.
Foto: Jasper Savage/CBC/APTN/Netflix © 2026 Zdroje: Netflix, Rotten Tomatoes, The A.V. Club, RogerEbert