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Netflix má další seriálový klenot. Přehlížená komedie znovu uhranula, obě řady mají 100 % a diváci už volají po další

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Nenápadná kanadská komedie Sever na druhou loni překvapila stoprocentním hodnocením od kritiků. Teď se na Netflix vrátila s druhou řadou a úspěch se opakuje. Nové epizody mají na Rotten Tomatoes opět 100 % od kritiků a tentokrát jsou ještě spokojenější i diváci, kteří už netrpělivě vyhlížejí další p
Netflix má další seriálový klenot. Přehlížená komedie znovu uhranula, obě řady mají 100 % a diváci už volají po další

Netflix má další seriálový klenot. Přehlížená komedie znovu uhranula, obě řady mají 100 % a diváci už volají po další

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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