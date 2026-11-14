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Nejvyšší důchod, ale drahé bydlení. Praha je pro seniory v nájmu nejhorší

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Ani nejvyšší průměrná penze v Česku nemusí stačit na důstojné bydlení. V Praze převýší nájem modelového bytu s energiemi průměrný důchod o více než 9 tisíc korun.
Nejvyšší důchod, ale drahé bydlení. Praha je pro seniory v nájmu nejhorší

Nejvyšší důchod, ale drahé bydlení. Praha je pro seniory v nájmu nejhorší

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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