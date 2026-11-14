Obyčejný kulich je letos mimo. Módou vládne klobouček, který proslavila Jacqueline Kennedyová

Venku mrzne a ruka sama sahá po pleteném kulichu. Na módních fotkách z letošní zimy ale stále častěji vidíte malý plochý klobouček, který uši vůbec nezahřeje. Jeho příběh začal u vojáků a slávu mu přinesla americká první dáma.
Malý klobouk místo kulicha
Jmenuje se pillbox. Je to drobný dámský klobouček bez krempy, s plochým vrškem a rovnými svislými stěnami. Jméno dostal podle malých válcových krabiček na pilulky, kterým se tvarem podobá.
Nasazuje se jen na temeno a uši nechává odkryté. Kdo potřebuje hlavně teplo, sáhne dál po kulichu a nikdo mu to nevyčte. Pillbox je ozdoba, která dokončí kabát a dodá celému oblečení šmrnc. Módní média ho letos stavějí do popředí.
Přečtěte si také: Nejhorší máslo ze supermarketu: Češi ho kupují každý týden a neví, co je s ním špatně
Nejdřív si ho oblíbily severské metropole. Na týdnu módy v Kodani 27.–30. ledna 2026 patřil k hlavním doplňkům, přestože mrzlo a padal sníh.
Kožešina, kůže i leopard
Klasický pillbox je jednobarevný a bez ozdob, nanejvýš s jemným závojíčkem. Dělával se ze sametu nebo vlny a pro zimu i z kožešiny. Návrháři ho v této sezoně ukazují i v nových podobách:
z umělé kožešiny nebo kůže, s leopardím vzorem, s vyšším či asymetrickým tvarem, ve výrazných barvách. Přečtěte si také: Ženy po 60 dělají v zimě 1 chybu s punčocháči, která jim přidá roky. Stylistka radí, co nosit místo nich
Na milánských přehlídkách kolekcí podzim/zima 2026 otevíral přehlídku značky Rowen Rose model v sytě zeleném kožešinovém pillboxu. V leopardím kloboučku se ukázala Pamela Anderson.
Letošní pillbox se objevuje i v provedení z umělé kožešiny nebo kůže, s leopardím vzorem a často ve výrazných barvách. Ilustrační foto.
Pillbox dnes prodávají luxusní módní domy i menší modistky, z velkých řetězců třeba COS nebo H&M. Deník Blesk ho v lednu 2026 zařadil mezi módní trendy a napsal, že ho influencerky a celebrity kupují v mnoha barvách. Jak si s klobouky různých střihů poradily tuzemské tváře, najdete ve zdrojích pod článkem.
Začínal na hlavách vojáků
Na první pohled působí jako doplněk pro dámy na svatbách. Jeho předek ale patřil armádě, protože v 19. století nosily malou válcovou čepici jednotky britské armády.
Přečtěte si také: Češky pořád barví šediny a netuší, že letos je to mimo. Stačí jim tento nadčasový střih
Dámskou verzi vytvořili modisté ve 30. letech 20. století a ženy si ji oblíbily pro jednoduchost a eleganci. Klobouček se dočkal i vlastní písně: Bob Dylan nahrál skladbu Leopard-Skin Pill-Box Hat na album Blonde on Blonde z roku 1966.
Jackie a modista z New Yorku
Jacqueline Kennedyová nosila pillbox už v manželově kampani v roce 1960 a kombinovala ho s dlouhými rukavicemi, šaty do A, velkými brýlemi a perlami. Největší slávu mu přinesla 20. ledna 1961 na inauguraci J. F. Kennedyho. Klobouček pro ni navrhl Halston, tehdy modista newyorského obchodního domu Bergdorf Goodman.
Pro Halstona, vlastním jménem Roy Halston Frowick, se zakázka pro první dámu stala začátkem kariéry. V 70. letech už byl slavným módním návrhářem.
Přečtěte si také: Sbohem kotníkovým botám: Zimní obuv, kterou letos nosí elegantní ženy po 60
Inaugurační klobouček si mnoho lidí pamatuje jako světle modrý, protože tak působí na dobových barevných fotkách. Badatelé Knihovny a muzea J. F. Kennedyho však v roce 2019 pro CNN uvedli, že šaty i klobouček byly neutrálně béžové. Do Dallasu si 22. listopadu 1963, v den atentátu na manžela, vzala růžový pillbox k růžovému kostýmu.
Proč zrovna teď a s čím ho nosit
Podle některých módních magazínů k zájmu přispěl seriál Love Story, který pro stanici FX připravil Ryan Murphy. Vypráví o J. F. Kennedym mladším a Carolyn Bessette a Jackie v něm hraje Naomi Watts.
Pillbox se hodí k dlouhému vlněnému kabátu, trenčkotu, kožíšku, kostýmu i šatům. Kdo se bojí, že bude vypadat jako z dobového filmu, ať klobouček zkusí k všednímu oblečení, například k rovným kalhotám a pletené mikině.
Přečtěte si také: Tenhle jogurt snídá spousta Čechů. Skrývá i 3 kostky cukru a odbornice na výživu ho obchází
Na ulicích se nejčastěji objevuje v černé nebo lomené bílé, vidět je i šedý či sytě červený. Pokud si nejste jistá, začněte černou, kterou snadno sladíte s tmavým zimním kabátem.
Zdroje: https://edition.cnn.com/style/article/jackie-kennedy-inauguration-pillbox-hat-remember-when, https://encyclopedia.com/fashion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/pillbox-hats, https://jfk.artifacts.archives.gov/people/419/halston, https://www.docsteach.org/documents/document/jacqueline-kennedys-pillbox-hat, https://en.wikipedia.org/wiki/Pillbox_hat, https://en.wikipedia.org/wiki/Halston, https://www.whowhatwear.com/fashion/shopping/pillbox-hat-trend, https://www.marieclaire.co.uk/fashion/shopping/pillbox-hat-trend, https://fashionunited.com/news/fashion/copenhagen-fw26-street-style-trends-pillbox-hats-lacy-layers-and-more/2026020270334, https://www.nssmag.com/en/fashion/44749/pillbox-hat-comeback-minimalism-jackie-kennedy-love-story, https://www.harpersbazaar.in/fashion/story/pillbox-hats-are-reclaiming-their-place-as-fashions-power-accessory-1362649-2026-03-22, https://www.blesk.cz/clanek/830673, https://www.hola.com/us/entertainment/20250513831870/naomi-watts-plays-jackie-kennedy-in-ryan-murphys-american-love-story/, https://www.marianne.cz/moda/zapomente-na-kulichy-letosni-podzim-preje-originalnim-pokryvkam-hlavy-vraci-se-retro-baret-i-bekovka-94482