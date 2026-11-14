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Do sítě chytili mořský koberec velikosti auta. Rybáři ho tentokrát místo trhu poslali zpátky do oceánu

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Dennívýzva
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U brazilského Arraial do Cabo se do rybářské sítě připletla manta s rozpětím kolem čtyř metrů. Když se v síti objeví zvíře velikosti menšího auta a s „křídly“, která jsou ve skutečnosti prsní ploutve, rybářská směna se okamžitě mění v záchrannou operaci.
Do sítě chytili mořský koberec velikosti auta. Rybáři ho tentokrát místo trhu poslali zpátky do oceánu

Do sítě chytili mořský koberec velikosti auta. Rybáři ho tentokrát místo trhu poslali zpátky do oceánu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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