Do sítě chytili mořský koberec velikosti auta. Rybáři ho tentokrát místo trhu poslali zpátky do oceánu

Rybáři mantu uvolnili a vrátili živou do moře. Pan Mňau oceňuje, že tentokrát člověk problém vytvořil omylem a potom ho také skutečně opravil. To v redakčních statistikách nebývá samozřejmost.
Čtyři metry přes křídla, nula důvodů být v síti
Manta obrovská patří mezi největší paryby planety. Některé mohou mít rozpětí přes sedm metrů. Exemplář zachráněný u Arraial do Cabo byl podle místních zpráv menší, přibližně čtyřmetrový, ale i tak šlo o zvíře, které zabralo velkou část sítě a zaměstnalo několik lidí.
Do lovného zařízení se dostalo náhodou. Video ukazuje, jak rybáři postupně odstraňují síť a snaží se zvíře dostat zpět do vody tak, aby ho co nejméně poškodili.
Manta není obří rejnok s bodcem a špatnou náladou
Manty jsou příbuzné rejnokům, ale nemají jedovatý trn, kterým jsou známé některé jiné druhy. Jsou to filtrátoři. Plavou vodou s otevřenými ústy a získávají plankton a drobné organismy.
Jejich velikost proto vypadá mnohem hrozivěji než jejich jídelníček. Čtyřmetrová manta nemá zájem sníst rybáře. Má zájem, aby ji rybář konečně vyndal ze sítě.
Vedlejší úlovek je problém právě proto, že není plánovaný
Bycatch neboli vedlejší úlovek vzniká ve chvíli, kdy rybářské zařízení zachytí jiný druh, než na který bylo určeno. Pro manty je to zásadní hrozba, protože se mohou zamotat do sítí nebo zachytit na dlouhých šňůrách a háčcích.
Velcí mořští živočichové přitom mají často pomalý životní cyklus a malý počet potomků. Ztráta dospělých jedinců se proto v populaci nahrazuje mnohem pomaleji než například u drobných ryb. To je důvod, proč jedno video s úspěšným vypuštěním není jen pěkný okamžik. Je to přesný opak toho, co by populaci pomalu ukusovalo dalšího dospělého jedince.
Proč právě Arraial do Cabo
Oblast je známá výstupem hlubších, chladnějších a na živiny bohatých vod k povrchu. Ty podporují plankton, a kde je plankton, tam může přijít i velký filtrátor. Manta tedy nebyla na místě omylem. Omylem byla až v síti. Paní Žofie považuje tento rozdíl za podstatný. Oceán byl její. Rybářské náčiní jsme do něj vložili my.
Redakční verdikt
Manta v Arraial do Cabo měla neštěstí a potom štěstí. Neštěstí, že našla síť. Štěstí, že ji našli lidé, kteří se rozhodli síť rozebrat a zvíře pustit. Někdy je ochrana přírody velmi komplikovaný systém mezinárodních dohod, výzkumů a zákazů. A někdy vypadá jako několik rybářů, kteří se podívají na obrovské zvíře v síti a řeknou si: tohle sem nepatří. Manta odplula. Síť zůstala. Redakce doufá, že příště se tihle dva minou bez seznamování.
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Zdroje: Folha de S.Paulo – Raia gigante é resgatada por pescadores após ficar presa em rede em Arraial do Cabo [1], O Dia – Raia gigante fica presa em rede e é salva em Arraial do Cabo [2], img ai generated