Eva Burešová o ní roky mlčela. Její sestra Tereza žije v Itálii, jsou jako den a noc a mají spolu nečekaný rituál

Eva Burešová překvapila fanoušky společnou fotografií s pro ně neznámou ženou. VIPŽivot zaznamenal, že pohledná blondýnka není jednou z jejích kamarádek. Je to totiž její starší sestra Tereza, která žije už řadu let v Itálii. Eva sice kdysi pro Blesk zmínila, že se sestra provdala do Itálie, ale jinak o ní roky mlčela. Přitom Tereza byla celu tu dobu přítomná v Evině životě, ale neviditelná v jejím veřejném prostoru. A právě ten kontrast, jedna sestra pod reflektory, druhá v italském zázemí, dělá jejich příběh zajímavějším než jakýkoli bulvární skandál.
Sestra z druhé strany Alp
Tereza Burešová žije zhruba třicet kilometrů od Říma. Do Itálie se podle médií odstěhovala za partnerem a postupně si tam vybudovala zázemí. Několik článků jí připisuje profesi vizážistky, stylistky a fotografky. Jisté je to, že Tereza funguje mimo český showbyznys. Nemá veřejnou mediální stopu srovnatelnou se sestrou, nevystupuje v talkshow, nedává rozhovory. Zatímco Eva sbírá role v seriálech, koncertuje a vydává alba, Tereza se ve veřejných zdrojích objevuje téměř výhradně skrz svou mladší sestru.
Den a noc, ale ne v tom smyslu, jak byste čekali
Vizuální kontrast mezi sestrami je nápadný. Eva je tmavovláska, Tereza blondýnka. Jedna žije pod trvalým dohledem kamer, druhá v soukromí italského venkova. Média je přirovnávají k jin a jang, ale skutečný rozdíl neleží ve vlasech ani v zeměpisné šířce. Eva patří k nejviditelnějším českým herečkám své generace: Slunečná, Modrý kód, vlastní hudební turné. Tereza je její přesný protipól: žádné premiéry, žádné červené koberce.
Přesto se občas v českém veřejném prostoru fyzicky objeví. V květnu 2023 přiletěla z Itálie do Prahy, aby viděla závěrečný koncert Evina prvního velkého turné v Lucerna Music Baru. Takový detail prozradí víc o vztahu dvou sester než jakýkoli instagramový příspěvek. Důležitější než kontrast je ale to, co mají společné. Eva v rozhovoru pro Novinky v listopadu 2020 sestru zařadila mezi své nejbližší lidi. A když na jaře téhož roku zasáhla Itálii první vlna covidu, volaly si každý den. Vzdálenost tisíc kilometrů, ale denní kontakt.
Svátky v Itálii jako tmel rodiny
Eva se opakovaně snaží strávit vánoční svátky v Itálii u sestry. Není to náhoda ani jednorázový výlet, je to vzorec, který se v jejích veřejných výrocích vrací napříč lety. Vánoce 2018 byly v tomto ohledu výjimečné. Eva tehdy přijela i se synem Nathanielem a 25. prosince ho nechala v Itálii pokřtít. Při křtu dostal jméno Nathaniel Adam Salvatore Krásný. Jméno Adam navrhla Eva jako odkaz na prvorozeného, jméno Salvatore vybrala druhá kmotřička z italské strany rodiny. A právě Salvatore si pak Eva převzala i jako svůj veřejný přídomek, Eva Salvatore Burešová. Italská rodinná větev se tak doslova zapsala do jejího jména. Podle Eviných vlastních slov je sestra silně věřící a pravidelně chodí do kostela.
V rozhovoru pro Novinky v listopadu 2023 Eva potvrdila, že společně strávený čas je kvůli rozptýlené rodině vzácný, o to víc si ho váží. Obě sestry pocházejí z hudební rodiny, matka je zpěvačka, otec baskytarista. Hudba a rodinná soudržnost jsou pro ně společný základ, i když každá si z něj postavila úplně jiný život. Nejsilnější na příběhu sester Burešových není exotika Itálie ani kontrast blondýnky a brunetky. Je to rutina: pravidelné hovory, sváteční setkávání, let z Říma do Prahy kvůli sestřinu koncertu. Vztah, který nepotřebuje Instagram, aby fungoval.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová