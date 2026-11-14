Další velký odchod z České televize: Jana Peroutková po 15 letech končí. Diváci mluví o citelné ztrátě

Jana Peroutková po téměř patnácti letech opouští Českou televizi. Její oznámení vyvolalo vlnu reakcí. Diváci i kolegové jí posílají dojemné vzkazy.
Moderátorka Jana Peroutková překvapila diváky zprávou, že po téměř patnácti letech opouští Českou televizi. Rozhodnutí podle jejích slov zrálo několik měsíců a s aktuálním děním kolem veřejnoprávních médií nesouvisí. Jak sama přiznala, v době, kdy svůj odchod vedení televize oznamovala, ještě netušila, jak bouřlivé události ČT v následujících dnech čekají. Na In-Lifestyle nás zaujalo nejen její otevřené rozloučení, ale také množství reakcí, které její oznámení vyvolalo. Diváci i kolegové jí totiž začali okamžitě posílat vzkazy plné podpory.
Rozhodnutí zrálo několik měsíců
Peroutková oznámila svůj odchod prostřednictvím Instagramu. „Po necelých 15 letech odcházím z ČT. Na stávce 3. listopadu jsem tak už stála jako budoucí bývalá zaměstnankyně,“ napsala moderátorka. Zdůraznila přitom, že z televize neodchází ve zlém ani kvůli konkrétním událostem posledních dnů. Jde o její vlastní rozhodnutí, ke kterému dospívala postupně a které s vedením ČT řešila ještě předtím, než se naplno rozproudila debata o budoucnosti veřejnoprávních médií.
Na práci v České televizi ale rozhodně nezanevřela. Naopak přiznala, že pro ni toto prostředí znamenalo mnohem víc než jen zaměstnání. Strávila zde většinu svého dospělého života a televize ji podle jejích slov formovala nejen profesně, ale také lidsky. Poděkovala proto kolegům, se kterými měla možnost spolupracovat, i divákům za jejich důvěru. Zároveň ujistila, že České televizi věří i nadále a její smysl chce podporovat také po odchodu. Na závěr příspěvku ještě připomněla, že se s lidmi uvidí v neděli na Letné.
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Od ranního vysílání až po Nedělní debatu
Za patnáct let prošla Jana Peroutková v České televizi pořádný kus profesní cesty. Začínala jako asistentka editora pořadu Události, postupně se dostala ke zpravodajské práci a moderování. Diváci ji mohli vídat například ve Studiu 6, Událostech v regionech, 90′ ČT24 nebo Interview ČT24. Největší pozornost si ale získala jako moderátorka hlavní zpravodajské relace Události a diskusního pořadu Události, komentáře. V poslední době se navíc stala jednou z hlavních tváří nové Nedělní debaty, která v programu ČT nahradila Otázky Václava Moravce.
Česká televize uvedla, že v roli moderátorky Nedělní debaty Peroutkovou od prvního ledna 2027 nahradí Tereza Kručinská, u pozice moderátora Událostí ještě jasno není. Jisté ale je, že diváci přijdou o jednu z výrazných tváří televizního zpravodajství, na kterou byli dlouhá léta zvyklí. A podle reakcí na Instagramu to řadu z nich skutečně mrzí. Pod jejím příspěvkem se rychle objevila řada komentářů. Lidé jí především děkují za profesionální práci a přejí štěstí v další životní etapě.
„Jano, pro mě jste byla jedna z nejoblíbenějších tváří ČT. Přeji Vám hodně štěstí na nové cestě a těším se na Vaše příští působení,“ napsala jedna z komentujících. Další uživatel označil její odchod za ztrátu pro celou televizi: „Další velká osobnost ČT, která končí. Osobnost, která vzbuzuje důvěru v celou instituci. Mrzí mě to. Přeju vám mnoho úspěchů na další cestě.“ Nechyběly ani osobnější vzkazy od lidí, kteří s moderátorkou pracovali. Jeden z kolegů zavzpomínal na společné předávky a debaty v kostymérně, jiný zase nostalgicky připomněl jejich společné ranní vysílání. Podporu jí vyjádřila také moderátorka Emma Smetana, která jí poděkovala za neúnavnou práci.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Jana Peroutková po 15 letech končí v České televizi. Diváci jí posílají dojemné vzkazy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.