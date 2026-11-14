Než vyhodíte vánoční ozdoby po babičce: Staré skleněné kusy mají své sběratele. Nabízejí se i za 2 000 korun

S blížícími se Vánocemi si vzpomínáme na skleněné ozdoby, které se na stromečku vyjímaly. I dnes mají stále své kouzlo.
Staré vánoční ozdoby, které desítky let odpočívaly v krabici na půdě nebo ve sklepě, nemusí být jen nostalgickou vzpomínkou na Vánoce u babičky. Především ručně vyráběné
skleněné koule, figurky, foukané perličkové ozdoby nebo dobové špičky na stromeček mají své příznivce mezi sběrateli. Zajímavé jsou zejména starší československé výrobky, jejichž kouzlo spočívá v původním zpracování, neobvyklých tvarech a často i ručním malování. Některé mohou mít i zajímavou hodnotu. Vánoční ozdoby mají dlouhou historii
Tradice skleněných vánočních ozdob je spojena především s německým městečkem Lauscha v Durynsku. Tam se totiž začaly v 19. století vyrábět první skleněné dekorace na vánoční stromky.
Původně napodobovaly ovoce a ořechy, kterými se stromečky zdobily už dřív. Skleněné kouličky se postupně rozšířily do dalších zemí a staly se jedním z nejoblíbenějších symbolů Vánoc.
I české země mají v tomto směru pěkně bohatou a hezkou tradici. Výroba skleněných perliček se rozvíjela především na severu Čech a v oblasti Jizerských hor.
Kdysi sloužily hlavně k výrobě bižuterie, až později se z nich začaly vytvářet drobné vánoční dekorace. V obci Poniklá v Krkonoších se tato řemeslná tradice zachovala dodnes. Ruční výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perliček byla v roce 2020 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
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Mezi oblíbené sběratelské kousky patří třeba staré skleněné koule, ozdoby ve tvaru šišek, zvonečků, ptáčků nebo různých figurek. Typické jsou také
foukané dekorace s barevným zdobením, třpytkami a ručně malovanými detaily. Zajímavé mohou být i staré vánoční špičky, které kdysi nechyběly téměř na žádném stromečku. Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, retro vánoční ozdoby, šiška
Při prohlížení starých ozdob se vyplatí věnovat pozornost jejich původu a stavu. Původní povrchová úprava, zachovalé barvy, nepoškozené sklo a neobvyklý motiv mohou zvyšovat zájem sběratelů. Naopak praskliny, odloupaná barva nebo chybějící části mohou jejich atraktivitu snižovat.
Ne každá stará ozdoba z vás hned udělá boháče, přesto se vyplatí nevyhazovat ani zdánlivě obyčejné kousky. Někdy se totiž v zapomenuté vánoční krabici ukrývá zajímavý doklad českého sklářského řemesla. Například na portále Sbazar se některé retro skelněné vánoční sady nabízejí kolem 600 Kč, méně obvyklé kousky i kolem 2 000 Kč. Pokud je tedy najdete někde na půdě po babičce, rozhodně je hned nevyhazujte. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším
retro pokladu, po kterém dnes prahnou sběratelé.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
Muzea města Bambergu, UNESCO, Velvyslanectví ČR, Rautis, Sbazar
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Vánoční ozdoby po babičce mají vysokou sběratelskou hodnotu: Neobvyklé kousky se nabízejí i za 2 000 Kč pochází z webu Světkreativity.