Klopp už v Německu nehledá jen jména. Proti Srbsku konečně ukázal, jak má jeho reprezentace hrátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Klopp už v Německu nehledá jen jména. Proti Srbsku konečně ukázal, jak má jeho reprezentace hrát
Článek byl publikován 14.11.2026 09:45
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