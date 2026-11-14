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Z vize je reálná stavba. Horkovod z Dukovan získal miliardy, Brňany zahřeje v roce 2032

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Megaprojekt brněnského horkovodu, který do města přivede teplo z Jaderné elektrárny Dukovany, vstupuje do realizační fáze. Teplárny Brno už mají vybrané klíčové partnery, zajištěnou víc než desetimiliardovou dotaci a aktuálně za sebou úspěšnou prezentaci v Bruselu.
Z vize je reálná stavba. Horkovod z Dukovan získal miliardy, Brňany zahřeje v roce 2032

Z vize je reálná stavba. Horkovod z Dukovan získal miliardy, Brňany zahřeje v roce 2032

Zdroj: ČEZ
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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