Z vize je reálná stavba. Horkovod z Dukovan získal miliardy, Brňany zahřeje v roce 2032

Zatímco před dvěma lety byl horkovod v Evropském parlamentu prezentován jako odvážný plán, letos v listopadu tam zástupci Tepláren Brno přivezli konkrétní výsledky. Projekt za desítky miliard korun už má jasný harmonogram i rozdělené úkoly pro stavbaře.
„Z projektu, který byl ještě před několika lety vizí, se stává konkrétní investice. Naší ambicí není jen přivést stabilní a nízkoemisní teplo do Brna, ale také ukázat, že jaderná energie má své místo v budoucnosti evropského teplárenství,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon s tím, že brněnské know-how chtějí brzy využít například ve finských Helsinkách.
Čtěte také: Horkovod z Dukovan do Brna podpořilo zatím 11 obcí na jeho trase
Sázka na jádro jako příklad pro Evropu
Podle českých zástupců v Evropském parlamentu je brněnský projekt ideální ukázkou toho, jak mohou evropská města snižovat závislost na fosilních palivech. Právě energetická bezpečnost a nezávislost na dovozu je nyní pro Unii klíčová.
„V Evropském parlamentu dlouhodobě usilujeme o to, aby jádro mělo v unijní taxonomii pevné místo mezi čistými, nízkoemisními a udržitelnými zdroji. Horkovod z Dukovan do Brna je pro mě konkrétní realizací těchto cílů v praxi. Je to ideální příležitost ukázat kolegům z jiných zemí funkční příklad, že sázka na jádro se Evropě vyplatí,“ vysvětlil europoslanec Ondřej Knotek (ANO).
Čtěte také: Brno sníží závislost na zemním plynu. Teplo zajistí horkovod, spalovna a kotel na biomasu.
Deset miliard z unijních fondů i nová firma
Aby mohly Teplárny Brno na vysněný horkovod vůbec sáhnout, musely projít organizační proměnou. Od 1. října tak ve městě funguje nová dceřiná společnost Teplárny Brno Distribuce. Oddělení distribuce tepla od jeho samotné výroby byla totiž jedna z hlavních podmínek pro čerpání evropských peněz.
A ty nebudou malé. Modernizační fond přislíbil na stavbu poslat 10,6 miliardy korun. Celkové investiční náklady na straně městské společnosti se přitom vyšplhají na necelých 18 miliard, další tři miliardy pak investuje energetická skupina ČEZ. Zbytek pokryjí vlastní zdroje a úvěry.
Podle zástupců Česka v Evropském parlamentu je právě tento způsob financování cestou i pro další státy. „Horkovod jasně dokazuje, že takové projekty umíme reálně postavit i financovat. Nyní je ale nutné odstranit byrokratické překážky a radikálně zjednodušit povolovací řízení pro strategickou infrastrukturu napříč celou Unií,“ zdůraznil europoslanec Ondřej Krutílek (ODS/ECR).
Dvaačtyřicet kilometrů potrubí
Přípravy na stavbu už v tuto chvíli běží naplno. Projektantem hlavní trasy od elektrárny k hranicím Brna je společnost AFRY CZ, roli správce stavby převzalo sdružení Pragoprojekt, Infram a Craft Legal. Na samotném území města už se navíc projektují konkrétní úseky pro Kohoutovice a Slatinu.
Horkovodní přivaděč se potáhne v délce 42 kilometrů, na které pak naváže dalších 53 kilometrů rozvodů přímo v brněnských ulicích. Až bude systém v roce 2032 kompletně v provozu, dokáže pokrýt polovinu celkové spotřeby tepla v Brně. Obslouží tak zhruba 110 tisíc domácností, čímž městu ušetří bezmála 78 milionů kubíků zemního plynu ročně a zajistí dlouhodobou stabilizaci cen tepla.