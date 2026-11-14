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Náhlý záškub při usínání zažívá většina lidí. Mozek se v tu chvíli přesouvá mezi realitou a světem snů

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Hypnagogie je určitý stav, ke kterému může docházet při přechodu z bdělého stavu do spánkového režimu. Často však vyvolává záškuby a další příznaky.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: MartaBaldacci1D / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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